Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа вчера снизилась на 15 бп, до 6,29%. В то же время ставка RUONIA практически не изменилась, по нашим оценкам, продолжив торговаться в пределах 7,0–7,1%. В результате спред между ставкой однодневного валютного свопа и ставкой RUONIA, на прошлой неделе составлявший —20 бп, расширился до уровня от —70 до —80 бп. Мы полагаем, что в ближайшие дни однодневный базис может продолжить расширяться в условиях активного погашения внешнего долга российскими банками в конце месяца. Ставки NDF во вторник остались на прежних уровнях или немного снизились (3-месячная ставка опустилась на 6 бп), несмотря на ослабление рубля. На наш взгляд, в значительной степени динамику ставок NDF определило снижение стоимости однодневного валютного свопа. Ставки кросс-валютных свопов снизились в среднем на 4–6 бп. Рынок однодневного репо продолжает восстанавливаться: вчера средняя стоимость однодневного репо под залог ОФЗ повысилась до 6,8% (примерно +10 бп) против 6,4%, на прошлой неделе.

На регулярном аукционе недельных депозитов заявок от банков поступило на 2,48 трлн руб. против установленного Банком России лимита в 3,1 трлн руб. (на прошлой неделе при таком же лимите регулятор стерилизовал 2,78 трлн руб. ликвидности). Также вчера ЦБ разместил купонные облигации с погашением в середине августа на сумму 76 млрд руб. (из предложенных 367 млрд руб.). Средневзвешенная цена на аукционе составила 99,949%, что соответствует премии в 20 бп относительно ключевой ставки. Еще один аукцион КОБР был отменен ввиду отсутствия заявок.