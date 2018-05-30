Результаты Газпром нефти за 1к18 по МСФО в целом совпали с нашими прогнозами и немного превысили ожидания консенсуса. Главным фактором, обусловившим хорошую динамику показателей, стала благоприятная для добывающего сегмента макроэкономическая конъюнктура. Мы оцениваем результаты как нейтральные для котировок акций компании. Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 5,20 долл., ожидаемая полная доходность – 2%. Мы подтверждаем рекомендацию Держать.

Макроэкономическая конъюнктура нивелировала снижение операционных показателей. Объемы продаж нефти и нефтепродуктов Газпром нефти в 1к18 сократились на 3,9% к/к и 1,5% к/к соответственно вследствие снижения объемов добычи/переработки, а также покупок, однако благоприятная макроэкономическая конъюнктура (цена нефти Urals выросла на 4 долл./барр. к/к) обусловила рост совокупной выручки на 2%, до 9,5 млрд долл.

EBITDA выросла на 5% к/к. Что касается расходов, основное расхождение между нашими прогнозами и опубликованными данными произошло на уровне операционных расходов, которые оказались на 7% ниже нашего прогноза (в основном из-за снижения прочих операционных издержек на 25% к/к). Хотя мы и ожидали сезонного снижения коммерческих и административных расходов, однако они оказались еще на 2% ниже нашей оценки, что мы считаем позитивным фактором. В то же время, несмотря на чуть более высокие транспортные расходы (на 5% выше нашего прогноза), покупки нефти и нефтепродуктов и налоги за исключением налога на прибыль (в обоих случаях на 1% выше), EBITDA оказалась на 1% выше нашего прогноза, составив почти 2,2 млрд долл.

Увеличение свободного денежного потока при более низких капзатратах. Прочие расходы в объеме 47 млн долл. (мы ожидали, что они будут нулевыми) вкупе с превысившим ожидания убытком от курсовых разниц (77 млн долл. против нашей оценки на уровне 29 млн долл.) оказали влияние на показатели прибыли Газпром нефти, которая выросла на 14% к/к, до 1,2 млрд долл. (на уровне нашего прогноза). Компания показала высокий свободный денежный поток в размере 0,9 млрд долл. (до изменений в оборотном капитале) против нашего прогноза на уровне 0,4 млрд долл. на фоне снижения капрасходов в отчетном периоде на 0,4 млрд долл. И все же мы сомневаемся в том, что объем инвестиций будет значительно ниже прогноза компании на 2018 г., составляющего 380 млрд руб. (6,1 млрд долл.).