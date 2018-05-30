Кипрские банки начинают вторую волну борьбы с легализацией денег российского происхождения, на этот раз с подачи Минфина США. По крайней мере, так говорят те, кто столкнулся с ужесточением требований к владению кипрского счета. Пока никого не вынуждают закрыть счета, но ясно видно, что банки Кипра внимательно наблюдают за шагами россиян и готовятся осложнить им операции с финансами, связанные с такими счетами. Например, уже есть проблемы с выдачей наличных: владельцу счета предлагается объяснить, с какой целью ему требуется наличность и куда именно он собирается ее потратить. Это вынуждает россиян, имеющих кипрские счета, начать нервничать и, вероятно, не без оснований.

Согласно информации Russian Commercial Bank, Минфин США действительно рекомендовал кипрским банкам усилить надзор за счетами, но это касается всех без исключения национальностей. В таком свете на первый план выходят требования регулятора CySec соответствовать европейским стандартам о прозрачности банковских операций и происхождении капитала. Тогда интерес к российским счетам становится более понятным: Кипр долгое время был идеальный офшором для бизнесменов из РФ из-за нелюбопытного законодательства и низких комиссий на содержание счета. Теперь все меняется.

Схема владения капиталом становится все более запутанной и вынуждает искать новые «тихие» гавани для денег. Такими островками временной свободы могут стать Лихтенштейн или Британские Виргинские острова, а также ряд малоизвестных точек на карте мира, но вряд ли надолго: гайки для российского капитала закручиваются повсеместно.

Если к счетам российского гражданина на Кипре возникают вопросы, то может быть выдвинуто требование закрыть счет. Тогда деньги придется переводить на российские счета, а это уже другая песня с амнистией капитала, уплатой налогов и прочими «приятными» моментами общения с изменившимся отечественным законодательством. Вывести капитал на новый иностранный счет теперь будет сложнее.

Является ли эта «старая» новая история с Кипром и российскими счетами продолжением глобальных антироссийских санкций? Вполне может быть, но в данном случае она играет на руку именно российскому правительству.