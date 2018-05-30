Сегодня на аукционах Минфин предлагает как длинные (16-летние) ОФЗ 26225 (YTM 7,57%), так и относительно короткие (5-летние) ОФЗ 25083 (YTM 6,95%) на 15 млрд руб. каждый. За неделю с предыдущего аукционного дня доходности вдоль кривой ОФЗ почти не изменились, в долгах GEM наблюдалась разнонаправленная динамика (хуже рынка Бразилия, в Турции восстановление утраченных в ходе недавней продажи ценовых позиций).

По нашему мнению, в настоящий момент конъюнктура на внешних рынках не располагает к появлению спроса со стороны нерезидентов на длинные выпуски. По данным ЦБ, в период 9-17 апреля (когда были объявлены жесткие санкции в отношении РУСАЛа) нерезиденты активно избавлялись от ОФЗ, продав в чистом объеме около 100 млрд руб., что привело к сдвигу доходностей в среднем на 50 б.п. и сопровождалось сокращением длинных позиций по рублю на рынке валютных свопов на 3 млрд долл. Исходя из данных регулятора, судя по всему, конечным покупателем проданных нерезидентами бумаг в значительном объеме стали коллективные инвесторы (скорее всего, это НПФ), а не локальные банки, для которых ОФЗ по-прежнему выглядят неинтересными в сравнении с депозитом ЦБ РФ или КОБР.

Учитывая, что ключевая ставка уже близка к своему нейтральному уровню (по нашим оценкам, он находится около 6,75%), кривая доходностей ОФЗ не имеет потенциала для сдвига вниз. Как следствие, покупка длинных бумаг может быть интересна лишь для получения премии 5-10 б.п. ко вторичному рынку (т.е. YTM 7,62-7,67% по 26225). ОФЗ 25083 может найти спрос даже без премии со стороны небанковских локальных инвесторов.