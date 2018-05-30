Власти США приняли итоговое решение о введении 25%-й пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму в $50 млрд., несмотря на заявления о паузе в торговой войне, сделанного всего неделю назад. Администрация США планирует опубликовать список товаров, которые попадают под новые пошлины до 15 июня.

В начале апреля, когда власти США в первый раз заявили о намерении ввести пошлины, они распространялись на 1333 китайских товара. В прошлый раз ограничительные меры не коснулись товаров широкого потребления, однако затронули автомобильную и железнодорожную технику, авиадвигатели, оружие, компоненты светодиодных ламп и дисплеев, которые используются американскими компаниями.

В свою очередь, Китай ввел ответные меры в аналогичных пропорциях на 106 американских товаров. В данный список вошли соевые бобы, автомобили и самолёты. Тем не менее, в текущих рыночных условиях Китай весьма ограничен в применении ответных мер, так как США обладает большим потенциалом дальнейших действий. Так, в 2017 году экспорт Китая в США достиг $429,7 млрд., против экспорта в Китай со стороны США на $130,3 млрд. Китаю невыгодно вводить ответные меры в отношении США. Однако, как показал прошлой эпизод торговой войны, Китай, скорее всего, всё равно введёт ответные меры в аналогичных пропорция по отношению к США из соображений престижа, тем самым лишь усугубив противостояние, которое приведёт к ещё одной волне коррекции на мировых фондовых площадках.

Кроме соевых бобов, самолетов и автомобилей китайское правительство сфокусируется на других видах сельскохозяйственной продукции, кроме того, можно ожидать ужесточения законодательства в сфере ведения бизнеса для американских финансовых компаний на территории Китая.