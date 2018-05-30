Рынок пассажироперевозок продолжает расти. В прошлом квартале пассажиропоток Аэрофлота увеличился до 10,99 млн. чел. (+6,6% к 1 кв. 2017 г.). Наряду с повышением стоимости перелетов (в первую очередь, на международных направлениях, на фоне ослабления рубля) это привело к росту выручки компании на 8,5%, до 111,9 млрд. руб.

С другой стороны, показатели прибыли, под давлением повышенных расходов, демонстрируют негативную динамику. EBITDAR (EBITDA до вычета расходов по операционной аренде) сократилась на 21,6%, до 10,77 млрд. руб., убыток по EBITDA увеличился почти в 7 раз и составил 7,73 млрд. руб. Чистый убыток вырос в 2,2 раза и составил 11,54 млрд. руб.

Ключевым фактором таких результатов традиционно для авиаперевозчиков становится динамика рынка нефти и нефтепродуктов (средние цены на авиатопливо в рублях выросли на 17%). Рост расходов на авиатопливо в абсолютных цифрах составил 6,6 млрд. руб. (+24,1%).

Но важно подчеркнуть сезонную составляющую первого квартала. В этот период объем перевозок значительно сокращается (примерно на треть от уровней высокого сезона в третьем квартале), что приводит к росту доли постоянных расходов. В числе которых – расходы по операционной аренде, которые увеличились на 3,62 млрд. руб. (+24,3%) из-за расширения парка воздушных судов на 51 самолет (+21%) и роста арендных ставок на фоне повышения LIBOR.

Поэтому, несмотря на убытки на уровне операционной и чистой прибыли, отчетность можно считать умеренно позитивной. Котировки акций Аэрофлота сегодня реагируют ростом более 4,5%. Повышение расходов из-за высокой цены нефти в целом было ожидаемо рынком, а перспективы высокого сезона (в том числе – в связи с проведением чемпионата мира по футболу), должны привести к опережающему росту выручки по сравнению с расходами в ближайшие кварталы.

Но главным фактором роста котировок сегодня мы считаем объявление о выплате дивидендов на уровне 12,8 руб. на акцию (текущая дивидендная доходность порядка 9,3%), что смогло приятно удивить участников рынка. В связи с обозначенным факторами, ожидаем сохранения позитивной динамики в акциях компании, особенно при условии дальнейшего сокращения цен на нефть.