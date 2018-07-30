К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,06% до 2294,11 п., а РТС укреплялся на 0,47% до 1157,11 п. К середине дня отечественный рынок торговался в небольшом плюсе благодаря позитивной динамике в нефти. Внешний фон не отличался оптимизмом, поскольку в Европе индексы снижались на опасениях рисков торговой войны и разочарованиях финансовыми отчётами технологичного сектора.

Тем не менее для России более актуальной остаётся нефть, которая торговалась выше $75 за баррель Brent по октябрьскому контракту: «Газпром» (+0,29%), «Роснефть» (+0,24%), «Сургутнефтегаз» (+1,5%). Согласно отчёту по РСБУ за I полугодие, компания «Сургутнефтегаз» заработала 371,4 млрд рублей, что почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период год назад. «Татнефть» (+0,06%) увеличила прибыль по РСБУ в I полугодии на 63% до 93,898 млрд рублей при росте выручки в 1,3 раза до 365,277 млрд рублей. «Россети» (+0,86%) получили прибыль по РСБУ в I полугодии в размере 42,314 млрд рублей по сравнению с убытком 22,865 млрд рублей годом ранее. В лидерах роста и падения также отметились «Система» (+4,29%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,19%), Сбербанк (+1,55%), привилегированные бумаги Сбербанка (+1,33%), а также «М.Видео» (-2,14%), Yandex (-1,95%), «Полюс» (-1,7%), «Интер РАО» (-1,32%). Рост бумаг АФК «Система» связан с тем, что компания смогла вывести из-под залога пакет акций «Детского мира» через привлечение кредита банка «Открытие». «Система» смогла погасить свои обязательства перед «Роснефтью».

Рубль укреплял свои позиции на фоне общей слабости доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4675 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,73%, недельная до 7,61%, а месячная до 7,48%. Если судить по ставкам, то укреплению рубля также способствует локальный дефицит рублёвой ликвидности. Кроме того, коллеги рубля по сырьевому цеху также укрепляют свои позиции в пределах 0,2%. При сохранении локального дефицита ликвидности можно ожидать продолжения движения пары USD/RUB в сторону 62 за доллар, хотя набор рисков остаётся без изменений.

В Европе основные потери сосредоточились в секторах коммунальных услуг и технологий. Напомним, что на прошлой неделе рынок разочаровался отчётами Facebook, Twitter, Intel, Netflix. Рост обнаружился лишь в финансовом секторе. Кроме того, на текущей неделе состоятся заседания Банка Японии, ФРС и Банка Англии, которые могут ужесточить свою риторику, а Банк Англии даже повысить ставку. Естественно, что сокращение доступной ликвидности всегда негативно воспринимается рынком. На вторник также намечена встреча представителей Евросоюза, Японии, Канады, Мексики и Ю. Кореи для обсуждения вопросов возможного объединения против политики Д. Трампа. Heineken NV (-4,5%) отчитался о росте прибыли, но компания выражает неуверенность в будущих результатах из-за ослабления валют развивающихся экономик. И немного статистики. Индекс делового климата в еврозоне составил в июле 1,29 п. при ожиданиях 1,35 п. Индекс экономических настроений оказался на отметке 112,1 п. при ожиданиях 112,0 п.

Саудовская Аравия продолжает воздерживаться от поставок нефти через Красное море, о чём сообщает Reuters. Кроме того, забастовка на нефтегазовой платформе Total SA в Северном море пока не отменена. Соответственно, набор факторов поддержки присутствует на рынке, компенсируя негативные настроения конца прошлой недели. В пятницу министр энергетики РФ А. Новак говорил о возможности дальнейшего повышения добычи в конце года, хотя на текущий момент такое повышение не обсуждается в рамках OPEC+. К 15:15 (мск) октябрьский Brent – $75,35 (+0,79%), WTI – $70,02 (+1,94%), золото – $1221,7 (-0,11%), медь – $6150,92 (-0,43%), никель – $13765 (-0,69%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 94,28 п. CAD и NZD укреплялись на 0,15% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,169 (+0,23%), GBP/USD – $1,312 (+0,13%), USD/JPY – 111,07 (+0,05%).

Торги в США могут начаться с незначительного роста, поскольку фьючерс на Dow Jones показывал рост на 0,2% в утренние часы. Фьючерс на S&P 500 торговался без существенных изменений. Фьючерс NASDAQ-100 продолжает указывать вниз, поскольку основные разочарования текущего периода корпоративных отчётов связаны с технологичными компаниями. Бумаги Caterpillar Inc. показывали неплохой рост на расширенных торгах, реагируя на отчёт лучше ожиданий и повышение прогноза финансовых результатов. Мясной гигант Tyson Foods может оказаться под давлением, так как компания выражает неуверенность в будущих финансовых потоках из-за торговых ограничений.

Отечественный рынок продолжит консолидацию, хотя возможное продолжение роста котировок нефти может вывести индекс МосБиржи выше отметки 2300 пунктов. Рубль также способен продолжить своё укрепление на фоне локального дефицита ликвидности.