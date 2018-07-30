Концерн BMW с 30 июля повышает цену X5 на 4% и X6 на 7% для китайских покупателей. Эти модели собираются в США, а Китай в начале июля повысил тарифы на ввоз автомобилей из Штатов до 40%. Ранее по той же причине поднять цены на свои автомобили пришлось Tesla.

По нашим оценкам, BMW и Daimler сильнее остальных ощутят на себе влияние китайских ввозных пошлин. Полагаем, что эти компании могут недосчитаться $4–7 млрд выручки уже в следующем году. В свою очередь, популярные модели внедорожников Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche от Volkswagen собираются в ЕС и облагаются импортной пошлиной по ставке 15%, а не 40%. Кроме того, BMW столкнется с трудностями при запуске в производство X7, намеченном на следующий год. В сложившейся ситуации концерн может решить расширить присутствие в Китае, так как этот рынок остается самым привлекательным для автопроизводителей. Возможным развитием событий будет увеличение доли BMW в Brilliance China Automotive Holdings Ltd, компании, которая занимается продажами и сборкой автомобилей концерна в Китае. Это одна из немногих китайских компаний, торгующихся через депозитарные расписки на американских площадках с тикером BCAUY. Эти бумаги могут получить драйвер роста, если BMW решится на упомянутый шаг.

Мы считаем, что VW и Toyota меньше других пострадают от увеличения Китаем ввозных пошлин. Следующей компанией, которая объявит о повышении цен на свою продукцию, может стать Daimler, а затем к ней присоединится и Ford, несмотря на все заверения менеджмента об обратном. Маржинальность компании снижается, и без повышения цен переломить этот тренд не получится.