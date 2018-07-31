Нефтяные цены снижаются на фоне сигналов об увеличении предложения сырья членами ОПЕК по итогам июля. По данным опроса агентства Reuters, картель в уходящем месяце увеличил производство нефти на 70 tbd — до уровня 32.64 mbd, что является максимальным уровнем с начала текущего года.

Принимая во внимание намерения ряда членов сделки ОПЕК+ дополнительно расширить объемы производства нефти после сентября, рынок дисконтирует премию за возможный дефицит предложения.

Еще одним фактором, который оказывает определенное давление на котировки “черного золота”, является сообщение о возможном смягчении позиции США в отношении Ирана. Накануне президент США Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана без каких-либо предварительных условий, тогда как еще неделю назад стороны обменивались угрозами.

Сегодня в фокусе рынка данные от Американского института нефти (23.30 мск) о недельных изменениях запасов нефти и нефтепродуктов в США. Предварительные опросы аналитиков отражают ожидания о сокращении запасов сырья на 3.2 mb. Краткосрочные ориентиры по Brent $73-75/bbl.