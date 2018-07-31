Американские индексы провели первую торговую сессию недели в красной зоне и закрылись недалеко от минимумов дня. Лидерами падения стали бумаги технологических компаний во главе с Facebook, Netflix и Twitter. Инвесторы третий день фиксируют прибыли после июльского ралли. Энергетический сектор вырос благодаря скачку нефтяных цен. Защитный телекоммуникационный сектор прибавил 1,95%.

Доллар ослаб к основным валютам. Пара EUR/USD укрепилась с $1,1655 до $1,1705.

На фоне ускорения распродаж на американском рынке индекс Cboe Volatility во второй половине дня подскочил на 9,44%, до14,26%, что говорит о возможном увеличении волатильности в ближайшие дни.

Стартовавший на этой неделе парад заседаний ведущих центральных банков ознаменовался решением Банка Японии о сохранении процентной ставки и курса смягчение политики. Инвесторы ожидали более жесткого тона, что вызвало снижение доходности гособлигаций по всему миру, в том числе в США. Участники рынка закладывают возможность похожей риторики ФРС и предпочитают не делать резких движений. Мы ожидаем, что S&P500 в ходе последних июльских торгов вырастет на 0,3%, до 2810 пунктов.

Из важной экономической статистики отметим базовый индекс расходов на личное потребление — основной для Федрезерва показатель инфляции. Мы согласны с общерыночным консенсусом, который предполагает повышение индекса на 2% г/г, тем самым он второй месяц подряд будет соответствовать долгосрочной цели ФРС, что усилит ее аргументацию в отношении ужесточения монетарной политики.

До открытия основной сессии за 2-й квартал сегодня отчитаются Procter&Gamble и Pfizer, прогнозируется увеличение прибыли обеих компаний. После окончания торгов свои результаты представит Apple, которая также намерена порадовать инвесторов ростом прибыли.