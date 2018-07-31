Вчера рубль укрепился на 0,9%, опередив аналоги с развивающихся рынков. Поддержку рублю оказали продажи иностранной валюты экспортерами для платежей по налогу на прибыль, совокупный объем которых мы оцениваем в 320 млрд. руб. Кроме того, некоторые компании могли продавать валюту в преддверии дивидендных выплат: сегодня Норильский Никель выплачивает 96 млрд. руб., Газпром — 190 млрд. руб., Сургутнефтегаз — 28 млрд. руб. Впрочем, активность на рынке по-прежнему остается низкой, что типично для летнего периода. Оборот валютных торгов на Московской бирже составил $3,9 млрд., что ниже среднего уровня ($4,5 млрд.). Это значит, что продажи валюты экспортерами могли быть не очень значительными, однако на фоне низкой активности этого оказалось достаточно для укрепления рубля.

Сегодня утром ухудшился настрой в отношении рискованных активов, и валюты развивающихся рынков немного подешевели. Рубль отступил против доллара на 0,3%, частично утратив завоеванные накануне позиции. По-видимому, текущий курс (ниже 62,5) привлекает иностранных инвесторов, которые покупают пару USD/RUB, тогда как компании, судя по всему, перестали продавать иностранную валюту.

На глобальном рынке курс доллара к валютам развитых стран сегодня остается без изменений. Инвесторы ждут публикации ИПЦ еврозоны за июль (в 12:00 мск) и дефлятора цен расходов на личное потребление в США за июнь (15:30 мск). Впрочем, эти данные вряд ли преподнесут сюрпризы участникам рынка.

Кроме того, Банк Японии сегодня заявил, что готов к большей волатильности доходности японских гособлигаций (в рамках продолжающейся программы количественного смягчения) и что он увеличит покупки биржевых фондов (ETF), привязанных к индексу TOPIX, а не Nikkei.

После вчерашнего снижения пара USD/RUB может восстановиться до 62,5 и стабилизироваться на этом уровне. Пара EUR/USD должна удержаться выше 1,17: рынок проявляет осторожность в преддверии завтрашнего решения ФРС, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.