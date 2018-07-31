Результаты НЛМК за 2 квартал, во многом, совпали с прогнозом. Выручка увеличилась на 11% как на фоне роста цены, так и за счет роста спроса. Рентабельность EBITDA сохранилась на уровне 29%, то есть второй квартал подряд удерживается на самом высоком за последнее десятилетие уровне.

НЛМК сейчас самая эффективная российская компания в сегменте черной металлургии. Она не загружена долгами, соотношение долг / EBITDA составляет всего 0,31х. Слабая реакция рынка на отчетность можно объяснить общим негативным фоном. Полугодовой дивиденд составляет почти 11 руб. на акцию.

Акции НЛМК будут оставаться, на мой взгляд, одной из лучших дивидендных идей на будущий год.

Во 2 полугодии я не ожидаю ухудшения конъюнктуры спроса. Более 60% продаж приходится на внутренний рынок. Ситуация в промышленности и строительстве сейчас нормальная, металлургический сектор растет опережающими темпами к экономике в целом. Годовая выручка компании достигнет $12,3 млрд., EBITDA — $3.4 млрд.

На мой взгляд, нет серьезных рисков для бизнеса НЛМК на горизонте полугода. Однако общерыночные факторы могут перевесить фундаментальные. Котировки в рублях за год выросли на 30%, без учета дивиденда, и это один из поводов зафиксировать прибыль, не дожидаясь дивидендов в будущем. Полагаю, что в 3 квартале акции будут торговаться в диапазоне 145-165 руб.