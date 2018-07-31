В прошедший период рынки драгоценных металлов показали значительное снижение под влиянием укрепления курса доллара США, падения инвестиционного интереса к металлам, а также снижения значимости страховых активов на фоне небольшого успокоения геополитической напряжённости и торговых войн.

Данные по экономике США показывают устойчивый рост, что поддерживает уверенность инвесторов. Тем не менее значительно выросшие цены на нефть уже способствуют замедлению региональных экономик, что по оценке МВФ, будет способствовать развитию рецессии в следующие два года. Политика ведущих Центробанков сокращает ликвидность в мировой экономике, а торговые войны и предстоящая реформа ВТО уже начали снижать объёмы мировой торговли.

Банк Японии в ходе прошедшего заседания заявил о сохранении ставок на минимальном уровне, а также планирует применять более гибкий подход к программе количественного смягчения, чтобы обеспечить достижение уровня инфляции в 2%.

На прошедшем заседании ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений, а также сообщил о продолжении скупки активов на сумму 30 млрд евро в месяц до конца сентября 2018 г. После сентября 2018 г. скупка активов сократится до 15 млрд евро в месяц и продолжится до декабря 2018 г., после чего прекратится. Процентная ставка останется на текущем уровне до конца лета 2019 г.

На текущей неделе также состоятся заседания Банка Англии и ФРС США. По заявлениям представителей ФРС, до конца текущего года ожидается не менее двух повышений процентной ставки, однако Д. Трамп постоянно выступает с критикой ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, считая, что укрепление курса доллара ставит США в неравные условия по сравнению с конкурентами.

Запасы в платиновых ETF-фондах в прошедший период выросли, а запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов снизились. Инвестиционный интерес к драгоценным металлам понизился.

Цены на золото и платину на Шанхайской бирже SGE в прошедший период подросли, а стоимость серебра понизилась, объёмы торгов остаются ниже среднего. Курс юаня к доллару США за прошедший период ослабел на 2,7%, но Банк Китая сообщил, что не намерен девальвировать валюту для поддержки экспорта, а на курс оказывают влияние рыночные силы. При этом США обвинили Китай в разрушении мировой торговли.

Премии на поставки золота в Китае на прошлой неделе понизились до $1-2/унция на фоне слабого спроса и снижения ликвидности. При этом чистый импорт золота в Китай из Гонконга июне вырос на 40,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным значением с марта 2017 г., т.к. банки воспользовались арбитражем.

Премии на поставки золота в Сингапуре подросли до $0,9-1,1/унция под влиянием выросшего из-за снизившихся цен интереса покупателей, в Гонконге премии не изменились. Премии на поставку золота в Токио остались на уровне $0,5/унция. Премии на поставку золота в Индии составили $1/унция, ювелиры пополняют запасы в период межсезонья, импорт остаётся сильным.

Цены на золото в прошедший период достигли минимума на уровне $1211,7, после чего сделали две неудачных попытки пройти вверх уровень $1233, но вновь опустились к уровню $1219. Сильный уровень поддержки вблизи значения $1240 превратился в уровень сопротивления, что привело к сокращению длинных позиций и наращиванию коротких позиций.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота снижались до уровня $15,135, после чего подросли к уровню $15,5. Отношение золота к серебру составляет 78,89 пункта. Отношение платины к серебру составляет 53,713 пункта.

Цены на платину в прошедший период протестировали уровень $794, прорвав сильный уровень поддержки $800, после чего восстановились к уровню $836 в корреляции с рынком золота. Спред между золотом и платиной составляет $397/унция. Спред между платиной и палладием составляет $105/унция.

Цены на палладий в прошедший период в корреляции с прочими драгоценными металлами снижались до уровня $853, после чего восстановились к уровню $926.