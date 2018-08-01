Минфин РФ готовится сегодня к очередному аукциону по размещению ОФЗ. Последние две недели лимит размещения госдолга не превышал 35 млрд руб. на два выпуска, и аукционы проходили с хорошим спросом и переподпиской. Однако ведомство явно настроено сохранять осторожный подход и не торопится со слишком широким предложением: внешний фон, то и дело меняющийся, способен навредить амбициозным планам властей по привлечению капитала путем продажи ОФЗ.

Сегодня, 1 августа, Минфин предложит рынку долг на те же 35 млрд руб. двумя выпусками — 25083 объемом 20 млрд руб. и 26225 объемом в 15 млрд руб. Хороший спрос на ОФЗ в первой половине дня должен поддержать позиции российского рубля, но излишне на это рассчитывать все-таки не стоит: ОФЗ приобретают локальные покупатели, стратегические инвесторы все так же стоят в стороне.

Значимым риском для сектора ОФЗ являются антироссийские санкции. Сегодня будет понятно, как именно рынок оценивает новые санкции ЕС в отношении российских компаний, участвовавших в возведении Крымского моста. Похоже, что никого этот факт особенно не напугал, большего внимания заслуживает позиция США по вопросу РФ и дальнейших жестких ограничений санкционных рамок. Но именно сейчас волнений на этот счет на площадке нет — вторичный рынок ОФЗ смотрится относительно спокойным, хотя здесь, согласно данным ЦБ РФ, все-таки присутствует некоторая негативная динамика и умеренный отток денег.

Как бы то ни было, российские ОФЗ по-прежнему интересуют покупателей, хотя «портрет» такого инвестора за последние четыре месяца существенно изменился. Бюджету, по большому счету, все равно, кто именно приобретает эти бумаги — главное, чтобы деньги в казне появлялись регулярно. Сегодняшние выпуски могут быть распроданы с переподпиской в 1,7-2 раза.