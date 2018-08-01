По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом на фоне ожидания отчета Apple и возобновления переговоров между Вашингтоном и Пекином по торговле. Уже сегодня США могут ввести новые пошлины на товары из Поднебесной объемом 16 миллиардов долларов.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,49%, закрывшись на отметке 2816,29 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,43%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,55%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 2,96%.

После закрытия заокеанских биржевых площадок были опубликованы финансовые показатели Apple. Генеральный директор IT-гиганта Тим Кук заявил о лучшем квартальным результате за всю историю компании благодаря высоким продажам носимых устройств, в первую очередь iPhone и услуг.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,8%, закрывшись на отметке $74,19 на фоне вышедших данных от Американского института нефти, которые кардинальным образом разошлись с ожиданиями экспертов, продемонстрировав рост недельных запасов сырой нефти в США на 5,59 миллионов баррелей. Сегодня в 17.30 мск рынки будут ждать основной статистики от Минэнерго США.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,11%, закрывшись на отметке 2321,11 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2300 и 2290 пунктов, сопротивления расположены на 2345-2360 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 116000, сопротивления расположены на 117800 и 119000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,50, снизившись на 0,42% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 62,80 и 63,20, поддержки расположены на 62,20 и 61,90.