Во вторник в самом начале торгов движение вверх по индексу РТС приостановилось из-за неопределенности во внешнем фоне. Однако в течение дня активность покупателей постепенно восстанавливалась и в итоге оказалась особенно заметной в нефтегазовом секторе – основанием для оживления стали оценки чистой прибыли за второй квартал Газпрома (GAZP, +3.5%) и Роснефти (ROSN, +3.1%), полученные участниками рынка из раскрытых Газпромом данных по стоимости чистых активов (РСБУ) и из отчетности британского нефтегазового концерна BP, владеющего долей в капитале Роснефти. В случае Газпрома оценки предполагают рост полугодовой прибыли по РСБУ в шесть раз, в случае Роснефти чистая прибыль за второй квартал оценивается в $3.9 млрд. против $1.5 млрд. в первом квартале. Акции Новатэка (NVTK) подорожали на 1.8%, Ростелекома (RTKM) и Сбербанка (SBER) – на 1.7%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) подорожали на 5.6%, корпорации Иркут (IRKT) – на 2.6%, МРСК Сибири (MRKS) – на 2.4%.

Фондовые индексы США повысились на 0.4% — 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно. Европейские фондовые индексы закрылись в умеренном плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики изменений.

Сегодня в течение дня возможно некоторое затишье на рынке акций перед объявлением решения ФРС США по базовой процентной ставке (изменений не ожидается) и сопутствующим комментарием, который может повлиять на ожидания участников рынка в отношении дальнейшей динамики процентных ставок. Заметим, доходность по десятилетним казначейским облигациям США вновь приблизилась к психологически важной отметке 3.0%.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль вслед за индексом доллара (DXY).