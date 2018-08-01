Мы ожидаем умеренно-негативного открытия индекса МосБиржи с понижением около 0.2-0.3%, вблизи отметки 2315 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2310, 2300 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2340, 2350 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет вечернее ухудшение настроений на нефтяном рынке, получившее продолжение и сегодня утром. Позднее наиболее вероятен переход указного индекса в состояние консолидации.

Во второй половине дня некоторое влияние на отечественные фондовые индексы может оказать публикация еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 мск.). С другой стороны, уровень торговой активности на мировых рынках должен традиционно понизиться в ожидании вечернего решения по поводу процентной ставки ФРС (21.00 мск.).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.11%) и РТС (+0.92%) завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на умеренно негативное открытие, на локальном рынке акций все же возобладал оптимизм. При этом во второй половине дня он выглядел намного сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон. Впрочем, вчерашняя опережающая динамика отечественных фондовых индексов в значительной мере была обеспечена благодаря сильному повышению всего лишь двух тяжеловесных бумаг. Речь идет об акциях «Газпрома» и «Роснефти», которые пользовались повышенным спросом, вопреки явному вечернему ухудшению настроений на нефтяном рынке.

Добавим, что вчерашнее известие по поводу введения адресных санкций со стороны ЕС в отношении ряда российских компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста, не сумело сломить позитивный настрой на локальном фондовом рынке. Между тем, указанная новость представляется достаточно тревожным симптомом, поскольку Евросоюз достаточно долгое время воздерживался от ужесточения ограничительных мер в отношении России. Что же касается США, то судя по новостям из-за океана, введение новых американских санкций против РФ является лишь вопросом времени. Тем не менее, на волне краткосрочных покупок индексы МосБиржи и РТС сумели восстановиться в среднюю часть своих трехмесячных диапазонов. Таким образом, среднесрочная техническая картина в них теперь выглядит нейтральной.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.2 п., или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Вчера мы вновь наблюдали выборочные покупки в отдельных акциях нефтегазового сектора. На этот раз заметно сильнее рынка закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, +3.52%), Роснефть (ROSN RM, +3.09%), Новатэк (NVTK RM, +1.83%).

Акции Роснефть сумели приблизиться к значимому уровню сопротивления, находящемуся в районе 420 руб. В случае его пробоя следующей технической целью для этих бумаг станет близкой исторический максимум, расположенный в районе 425 руб.

Что же качается акций «Газпрома», то в результате вчерашней активизации покупок эти бумаги сумели почти полностью закрыть свой недавний масштабный дивидендный разрыв. Участники локальных торгов ожидают улучшения полугодовых финансовых показателей газовой монополии.

Акции АФК Система (AFKS RM, —2.32%) растеряли существенную долю состоявшегося накануне прироста. Ранее они сильно подорожали на фоне новости о том, что компания-эмитент привлекла кредит без обеспечения в размере 15 млрд руб. для срочного погашения другой задолженности и добилась снятия залога с контрольного пакета акций ПАО «Детский мир». Это уже не первое сообщение о том, что акционерная финансовая компания вынуждена реструктуризировать свои долги. Она продолжает справляться с последствиями выплаты 100 млрд руб. по мировому соглашению с АНК «Башнефть», НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан. Вполне вероятно, что ей придется расстаться с частью имеющихся активов. Между тем, рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги «Системы» в иностранной и в национальной валютах на уровне «B+» со «стабильным» прогнозом.

Стоит отметить существенное падение стоимости акций Мостотрест (MSTT RM, —2.03%). Объективным стимулом для активизации распродаж в них послужило известие о введении адресных санкций в отношении эмитента со стороны Евросоюза. Предлогом для этого стало участие ПАО «Мостотрест» в возведении недавно запущенного в эксплуатацию Керченского моста.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, —2.04%), МосБиржа (MOEX RM, —0.69%), НЛМК (NLMK RM, —0.55%), ММК (MAGN RM, —0.30%), FIVE-гдр (FIVE RM, —2.78%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение в пределах 0.3%. Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Контракты на золото потеряли в цене 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0.8%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.4%.

Состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. И все же наметившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке создает условия для открытия локального рынка с умеренным понижением.