Рекомендуем покупать спекулятивно акции Газпрома после рекордной прибыли по РСБУ за I полугодие – сыграем на закрытие гэпа.

Сегодня в центре внимания заседание ФРС, на котором будет приниматься решение по процентной ставке. ФРС даст намеки на дальнейшее изменение денежно-кредитной политики. Мы ожидаем сохранения процентной ставки на уровне 2% годовых. Из корпоративных событий отметим финансовые результаты Мосэнерго за I полугодие 2018 г. по РСБУ.

Российский фондовый рынок во вторник показал умеренный рост, несмотря на введённые новые санкции со стороны EC по отношению к российским компаниям. Индекс МосБиржи вырос на 1,1% — до 2321,1 пункта, РТС — на 0,9% до 1173,1 пункта.

31 июля Газпром сообщил, рост чистой прибыли за 6 мес. 2018 г. по РСБУ составил более чем в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 284 млрд руб. Официальная публикация квартальной бухгалтерской отчетности компании ожидается через две недели.

Совет директоров МТС рекомендовал утвердить дивиденды в размере 2,6 руб. на одну акцию (5,2 руб. на ADR) по результатам деятельности компании за I полугодие 2018 г. По нашим расчётам, текущая дивидендная доходность составляет 3,2%. Собрание акционеров пройдёт 28 сентября. Акционерам рекомендовано установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 3 октября 2018 г.

Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за II кв. 2018 г. в размере 5,2 руб. на одну акцию. По нашим расчётам, текущая дивидендная доходность составляет 3,2%. Дивидендные выплаты будут рассмотрены акционерами на внеочередном собрании 28 сентября. Акционерам рекомендовано установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за завершившийся квартал, 12 октября 2018 г.

Вчера стало известно, что Евросоюз ввёл санкции по отношению к Мостртесту за строительство Керченского моста в Крым. В частности, с 31 июля под европейскими санкциями находятся две компании Аркадия Ротенберга – «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж». Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список. На фоне данной новости акции Мостотреста упали на 2%.

Вчера Энел Россия опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2018 г. по МСФО. Выручка компании снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 34 млрд руб., показатель EBITDA сократился на 11,3% — до 7,7 млрд руб. Чистая прибыль Энел России за отчётный период упала на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 3,4 млрд руб. Чистый долг на конец периода составил 22,2 млрд руб., прибавив по сравнению с I полугодием 2017 г. 24,2%. Отрицательная динамика показателей связана со снижением выработки на всех производственных мощностях компании.

Нефтяные котировки показали отрицательную динамику на фоне роста недельных запасов в США по данным API. По итогу вчерашних торгов нефть марки Brent упала на 1% — до $74,2 за баррель, WTI — на 2% до $68,8 за баррель.

Российский рубль во вторник ослаб по отношению к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок. Валютная пара USD/RUB поднялась на 0,4% — до 62,5 руб., EUR/RUB — на 0,4% до 73,1 руб.