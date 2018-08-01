Вчера Индекс Московской биржи легко пробил сопротивление 2300 пунктов и под конец торгов замер на новом сопротивлении 2322 пункта. Во многом рост был вызван небольшим ослаблением рубля и окончанием месяца.

С утра внешний фон нейтральный: после позитивного закрытия заокеанского рынка американские фьючерсы прибавляют около четверти процента. Однако, ложку дегтя вносит нефть, которая пытается закрепиться ниже отметки 74 доллара за баррель. Поэтому вполне возможно, что с утра спекулянты отыграют динамику нефтяных котировок фиксацией вчерашней прибыли, что приведет к снижению Индекса Мосбиржи на десятые доли процента.

Если внешний фон будет ухудшаться, стоит задуматься об открытии спекулятивных шортов по «Газпрому» и «Роснефти», которые вчера выросли боле чем на 3%. Однако пока рассчитывать на серьезное падение котировок этих бумаг не следует.

В целом день будет спокойный – будем ждать выступления главы ФРС после решения по ставке. Скорее всего, на текущем заседании ставка останется неизменной, но последующие комментарии могут внести изменения в вечерний ход торгов фьючерсами.

Техническая картина по рынку акций складывается нейтральной: вероятно движение в обе стороны. Во многом динамика определится притоком или оттоком средств нерезидентов.

Сегодня также пройдут аукционы Минфина по размещению ОФЗ, итоги которых покажут величину спроса на российские бумаги со стороны нерезидентов и дадут новый краткосрочный сигнал для рубля. Вчера российская валюта потеряла к доллару около 0,5%, но это можно трактовать как фиксацию прибыли после предыдущего укрепления рубля. Впрочем, пока поводов для выхода рубля из диапазона 62-63 руб за доллар мы не видим.