Рынок акций РФ и рубль снизятся на умеренно-негативном внешнем фоне. Нефтяные котировки будут давить на отечественную валюту.

ПРОГНОЗЫ

Утреннее снижение азиатских акций и нефтяных котировок может прервать начавшееся вчера ралли на российском фондовом рынке, и на открытии бумаги могут оказаться под давлением, отмечает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2300-2345 пунктов, по индексу РТС — 1160-1185 пунктов, прогнозирует он.

Продолжившееся в среду утром снижение нефтяных котировок может оказать давление на рубль и сегодня на открытии торгов, полагает Иосуб. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 61,9-63,1 рубля, для европейской валюты — 72,4-73,9 рубля, считает он.

Константин Кочергин из банка "Восточный" отмечает, что в среду все внимание обращено к риторике ФРС, а до этого доллар, вероятно, продолжит укрепляться ко всем валютам на новостях по торговому конфликту между США и КНР. Прогноз на среду на доллар — 62,50-63,95 рубля, отмечает он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне оказавшихся хуже прогнозов отчетов компаний.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,06-0,38%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: в плюсе оказалась Корея, при этом китайские индексы снижаются на сообщениях о возможных новых пошлинах США: индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32%, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,25%.

Стоимость нефти во вторник колеблется на уровне 73,97 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,32% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1676 доллара против 1,169 доллара — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным индексам вместе с рядом бумаг нефтегазового сектора, несмотря на цену нефти, упавшую ниже 75 долларов за баррель.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,11%, до 2321,11 пункта, индекс РТС — на 0,92%, до 1173,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 27 копеек — до 62,5 рубля, евро — на 30 копеек, до 73,25 рубля, следует из данных Московской биржи.