Как сообщает газета “Ведомости”, российское правительство обсуждает еще один крупный инфраструктурный проект – на этот раз, это строительство дороги вдоль побережья в Краснодарском крае от Джубгы (около Новороссийска) до Сочи. Проект предварительно оценивается примерно в 1,2 трлн руб. – это в пять раз превышает стоимость Керченского моста и в два раза – ожидаемые расходы на строительство моста на Сахалин. Стройка может начаться уже в 2019 г.

Данный проект скорее направлен на развитие туризма, чем на промышленное производство, т.к. Сочи – это один из главных туристических центров России. Тем не менее, туризм занимает крайне незначительную долю в российской экономике — всего 1% ВВП в сравнении, к примеру, с 8% ВВП в США; в России на 1000 человек приходится только 21 въезжающий турист против 240 в США. Таким образом, ориентация на развитие туризма не представляется наиболее подходящей стратегией с точки зрения ускорения российского экономического роста.