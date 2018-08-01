Период налоговых выплат завершился в понедельник, однако вчера ставки денежного рынка оставались повышенными. По данным ЦБ, объем стерилизации ликвидности, связанной с уплатой налога на прибыль, составил около 150 млрд руб. (вдобавок к примерно 850 млрд руб. через НДПИ и НДС), что, судя по всему, превысило ожидания банков. Таким образом, вчера банки продолжили привлекать рублевую ликвидность для восстановления своих балансов, ожидая при этом значительного притока средств (557 млрд руб.) после проведения расчетов по аукциону недельных депозитов ЦБ, которые состоятся сегодня. На вчерашнем депозитном аукционе объем заявок составил всего 1,73 трлн руб., что на 585 млрд руб. меньше, чем на прошлой неделе. Все они были удовлетворены, и средневзвешенная ставка осталась без изменений на уровне 7,22%. Примечательно, что ЦБ со своей стороны также сократил лимит (на 110 млрд руб., до 2,18 трлн руб.), чего обычно не происходит в период после налоговых выплат. Спрос на КОБР вчера был невысоким. При общем объеме предложения в 929 млрд руб. банки привлекли два выпуска в совокупности на 12,7 млрд руб. Общий объем КОБР на балансах банков составляет 1,44 трлн руб. Между тем стоит отметить, что профицит ликвидности в системе снизился до 3,5 трлн руб., тогда как еще в начале июля он оставался выше 4,0 трлн руб.

Спрос на операции с Федеральным казначейством немного снизился – банки рефинансировали обязательства по однодневному репо всего на 52 млрд руб., вернув регулятору 348 млрд руб. Средневзвешенная ставка составила 7,04% (+13 бп к предыдущему дню). Помимо этого банки привлекли 30 млрд руб. в рамках месячного депозитного аукциона (лимит 100 млрд руб.) по ставке RUONIA минус спред. Ставка однодневного валютного свопа вчера оставалась повышенной, а ее средневзвешенное значение составило 7,57% (-10 бп). Закрытие произошло на отметке 8,27%. Посредством этого инструмента банки вчера заняли у ЦБ всего 1 млрд руб. Стоимость однодневного репо под залог ОФЗ вчера составила около 7,50%, что предполагает среднюю премию в размере 32 бп к уровню предыдущего дня. Короткие ставки NDF снизились; в частности, месячная опустилась до 6,05% (-33 бп), а 3-месячная – до 6,08% (-8 бп). Остальные отрезки кривой NDF/кросс-валютных свопов закрылись практически без изменений. Ставки процентных свопов снизились на 3 бп по всей длине кривой, при этом 3-месячная MosPrime поднялась до 7,53% (+2 бп).