Вчера торговая активность на рынке ОФЗ выросла (оборот на МосБирже составил 14,7 млрд руб.). Рост особенно заметен на фоне двух предыдущих сессий, когда среднедневной оборот не превышал 10 млрд руб. Торговля вчера проходила в позитивном ключе, чему способствовали покупки иностранных инвесторов (заявок было довольно много, но все в основном небольшого размера).

Мы полагаем, что в определенной степени рост спроса со стороны нерезидентов был связан с техническими факторами: ребалансировкой портфелей в конце месяца плюс, возможно, хеджированием валютной позиции. Конечно, с одной стороны, учитывая, что рынок укрепился на небольших оборотах, этот рост можно также быстро растерять.

С другой стороны, мы считаем, что вчерашний рост интереса со стороны нерезидентов является позитивным сигналом, свидетельствующим о том, что их позиционирование стало намного более сбалансированным. По итогам дня длинные ОФЗ опустились в доходности примерно на 5–7 бп. В ценовом плане, например, ОФЗ-26212 (YTM 7,70%) прибавил порядка 0,5 пп. Среднесрочные выпуски выросли в цене примерно на 0,1–0,2 пп, тогда как короткие закрылись практически без изменений. Таким образом, наклон кривой уменьшился: спред между 10- и 2-летними ОФЗ снизился примерно на 4 бп, до 62 бп.

По нашим оценкам, рынок ОФЗ вчера оказался в числе лидеров среди рынков суверенных облигаций других развивающихся стран (там доходности длинных бумаг выросли в среднем на 3–5 бп).

Сегодня Минфин предложит инвесторам набор из двух выпусков: ОФЗ-26225 на 15 млрд руб. и ОФЗ-25083 на 20 млрд руб. Мы полагаем, что хорошие результаты аукционов могли бы улучшить настроения на вторичном рынке. Учитывая вчерашнее восстановление аппетита к риску, сегодня спрос на аукционах Минфина, как мы считаем, будет высоким.