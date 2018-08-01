Курс рубля относительно доллара ослаб по итогам торговой сессии вторника. Тем не менее движение проходит в нисходящем канале. Поддержку рублю оказывал налоговый период. Экспортеры прибегали к конвертации валютных доходов для уплаты налогов. 25 июля компании уплачивали НДС, акцизы и НДПИ, а 30 июля – налог на прибыль в сумме около 1 трлн руб.

Локальное ослабление рубля связывают как с техническими причинами, котировки проходят волну коррекции, так и с дешевеющей нефтью и укреплением индекса доллара. Последнее происходит при приближающемся заседании ФРС. Планируется, что ставка по федеральным фондам останется на прежнем уровне, но в ходе выступления её главы Джерома Пауэлла могут прозвучать «ястребиные» намеки. При этом доходность вложений в американские активы, в.т.ч. доллар, возрастет. Объем операций carry trade значительно упадет в случае очередного сужения спреда доходности российских и американских государственных долговых бумаг. Независимо от тона заявлений главы ФРС, сегодня волатильность на валютном рынке после 21.00 по мск. времени значительно увеличится.

Фактором дальнейшего укрепления рубля до сильных уровней поддержки станет размещение Минфином РФ 1 августа ОФЗ на общую сумму 35 млрд руб в ходе двух аукционов. Также влияет высокий спрос на рублевую ликвидность, о чем говорят ставки MosPrime и Ruonia, находящиеся вблизи максимумов.

Значительны политические риски, которые уже в ближайшее время будут дисконтироваться инвесторами. Республиканец Грэм и демократ Менендес готовят двухпартийный законопроект, который может включать новые санкции на российский финансовый, нефтегазовый сектор и госдолг, государственные активы в американских ценных бумагах и валюте. Российское правительство предприняло ряд мер для минимизации возможных последствий, в частности произошло снижение доли американских долговых бумаг в резервах и создание офшоров на территории РФ, которыми смогут воспользоваться резиденты для перевода средств из юрисдикций, зависимых от санкций США.

Риски новых санкций наряду с покупками валюты в пользу Минфина и другими факторами могут привести к ослаблению рубля, но диапазон движения котировок остается прежним, 61-64,22 руб./$ с попыткой консолидации в рамках 62-63,7 руб./$. Сильными локальными уровнями поддержки становятся 62,2 и 62 руб./$.



