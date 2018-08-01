По итогам отчётного III финансового квартала (соответствует II календарному кварталу 2018) выручка Apple прибавила 17% год к году и достигла отметки $53,3 млрд. На этот раз драйвером роста стал американский сегмент, где выручка взлетела на 20% год к году до $24,6 млрд. Немаловажную роль сыграла позитивная экономическая конъюнктура в США: экономика страны из-за налоговой реформы Трампа и кумулятивного эффекта многолетней мягкой монетарной политики ФРС растёт рекордными за последние 4 года темпами. Помимо этого, в квартальном отчёте отражены очень сильные результаты продаж в Китае, несмотря на прогрессирующую девальвацию юаня на фоне торговых войн с США: рост составил 19% год к году — до $9,6 млрд.

В разбивке по продуктам рост продаж на 20% продемонстрировал iPhone, на телефоны приходится более 56% выручки Apple. За год средняя цена соответствующих гаджетов по расчётам была повышена на 19%, но продажи в штуках всё равно выросли на 1%. Очевидно, что iPhone – самый яркий и распространенный пример «товаров Гиффена» в 21 веке. Потребление подобных товаров увеличивается при повышении цены и уменьшается при снижении цены. Выручка Apple от сервисов прибавила 31% год к году до $9,6 млрд. Предположительно, ключевым драйвером стали комиссии за ApplePay. По слухам, в отличие от конкурентов компания берёт с банков комиссию за каждую покупку с помощью своего платёжного сервиса. Продажи прочих продуктов и аксессуаров выросли на 37% год к году до $3,8 млрд. По предположениям, одной из основных точек роста в данном случае стали неожиданно популярные беспроводные наушники AirPods.

Операционные расходы Apple росли медленнее выручки. Впрочем на НИОКР в отчетном квартале было потрачено $3,7 млрд – на 26% больше, чем годом ранее. Существенный вклад в улучшение маржи по чистой прибыли внесло снижение корпоративного налога в США. В результате чистая прибыль компании за II квартал выросла на 32% год к году и составила $11,5 млрд.

Последние два квартала Apple очень агрессивно выкупает с рынка собственные акции, что отчасти связано с репатриацией кэша из зарубежных юрисдикций в рамках налоговой реформы Трампа. На эти цели в отчётном периоде потрачено $20 млрд. С учётом выплаты дивидендов в виде кэша за квартал акционерам был возвращён капитал в объёме $24,7 млрд – на 62% больше квартальной OIBDA.

Учитывая активный buyback, акции Apple выглядят спекулятивно привлекательными. Капитализация компании может перешагнуть $1 трлн уже в ближайшие несколько торговых сессий. Тем не менее, на наш взгляд, в среднесрочной и долгосрочной перспективах существенного потенциала роста у компании нет, в III календарном квартале мы ожидаем существенного замедления продаж в Китае после усиления девальвации местной валюты. Торговые войны могут в целом ухудшить себестоимость производства гаджетов. В секторе рекомендуем обратить внимание на депозитарные расписки Sony с целью $62 до конца года, потенциал роста – 14%.