Сегодня утром пришло сообщение от агентства Bloomberg, что США готовят тарифы на $200 млрд китайского импорта. В принципе, новость вполне ожидаемая, но ранее предполагалось, что на товары объемом $200 млрд пошлина составит 10%, а сейчас рассматривается пошлина в 25%. Об этом сообщают 3 человека, близкие к администрации президента. Буквально час назад пришла ещё одна интересная новость, которая явно указывает на то, что Германия готова присоединиться к США в плане торговой войны. Стало известно, что Германия готова наложить право вето на покупку китайскими инвесторами одной из немецких компаний. Тем самым, ЕС начинает ставить барьеры для китайских инвесторов, и не исключено, что и ЕС вслед за Америкой начнёт вводить пошлины для китайских товаров. В свою очередь, власти Китая сегодня утром предупредили Вашингтон, что ответные меры будут предприняты мгновенно.

Вышедшие сегодня индексы деловой активности по Италии, Испании и Германии оказались хуже ожиданий, но пока они держатся выше отметки 590 пунктов. Да, опережающие показатели говорят о будущем замедлении экономики Еврозоны, но про серьёзный спад пока речи не идёт. Вышедший сегодня индекс деловой активности в производственном секторе Китае (PMI) от Caixin (июль) тоже показал снижение на 0.1 пункт до отметки 50.8.

После вышедших новостей сегодня немного ухудшились инвестиционные настроения на фондовых рынках ЕС. Немецкий биржевой индекс теряет около 0.5%, биржевой индекс Франции падает на 0.2%, биржа в Великобритании теряет более 1%. Фьючерсы на основные биржевые индексы США пока торгуются нейтрально, но им помогает довольно сильный отчёт компании Apple, который вышел вчера после закрытия торгов.

Российские биржевые индексы сегодня тоже торгуются в минусе. В первой половине дня рублёвый индекс Московской биржи потерял 0.35% и опустился до отметки 2314 пункта, а валютный индекс РТС упал на 1.1% и торгуется вблизи отметки 1160 пункта. Вчерашние лидеры сегодня являются аутсайдерами. Акции Сбербанка сегодня падают на 1.7%, акции Газпрома и Роснефти теряют 1%, но при этом почти на 2% растут акции Яндекса и на 1.5% акции X5. Акции Русала, несмотря на позитивные новости, опять теряют почти 1.3%. Акции Аэрофлота растут на 1.2%, возможно, им оказывает поддержку падающая нефть.

Техническая картина по индексу Московской биржи пока выглядит нейтрально, но с прицелом на август шансы на снижение пока выше. Ближайший уровень сопротивления по индексу находится почти на 2% выше, вблизи отметки 2350 пунктов, а сильнейший уровень поддержки по-прежнему находится на отметке 2200 пунктов.

На рынке сырья сегодня вновь наблюдаются довольно сильные распродажи. Индекс промышленных металлов сегодня теряет почти 1.5%, а цены на медь падают почти на 2%. Драгоценные металлы сегодня теряют скромные 0.2%. Цена тройской унции золота консолидируется вблизи отметки 1220$. Вышедшие вчера предварительные данные по запасам нефти показали резкий рост почти на 6 млн баррелей, поэтому нефтяные фьючерсы тоже существенно снижаются. Нефть марки WTI сегодня теряет 0.8% и торгуется вблизи отметки 67.8$ за баррель, нефть марки Brent теряет сегодня ещё 1.6% и торгуется вблизи отметки 73$ за баррель. Желание Д. Трампа встретиться с лидером Ирана может немного снизить премию за геополитику в нефтяных котировках, и они запросто могут просесть на 5-10%.

На глобальном валютном рынке продолжается плавное снижение китайского юаня, но на этот раз больше всего он снижается ко всем валютам азиатского региона. Индекс доллара пока торгуется вблизи отметки 94,3 пункта, а ключевая валютная пара евро-доллар — около отметки 1.17. Российский рубль в паре с долларом на фоне падающей нефти сегодня теряет почти 0.7% и торгуется около отметки 62.8. На российском рынке долга сохраняются небольшие продажи.

Ситуация на мировых финансовых рынках уже настолько взрывоопасная, что сильная коррекция может начаться в любой день. Опасна ситуация тем, что инвесторы категорично долгое время игнорируют весь негатив, и рано или поздно из-за технических факторов мы опять увидим резкий провал по индексам. Касаемо сегодняшнего заседания ФРС нет никакой интриги. Августовское заседание американского регулятора проходное, и повышать ставку он собирается в сентябре. Сегодня точно не стоит покупать новые акции, лучше фиксировать уже имеющиеся.