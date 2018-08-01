Перед вами дневной график движения цены на нефть марки Brent. На нем проявилась разворотная формация, поэтому я решил сегодня написать обзор по нефти.

При падении цены до $71,18 в середине июля была пробита трендовая линия TR1. При отскоке вверх был зафиксирован ложный пробой. Сейчас она проходит через отметку $72,15. На момент написания обзора баррель Brent стоит $72,93. Цена торгуется вблизи линии.

Технически продавцам ничего не мешает пройти линию TR1. Учитывая циклы и вероятное расположение защитных стопов по коротким позициям ниже $71,18, ожидаю удешевление нефти до $66,70 к 23 августа. На этой отметке сходится много уровней от разных методов анализа, поэтому оставил на графике один фибоуровень 38,2% от восходящего движения с $44,34 до $80,47.

По пути на «юг» продавцам встретится промежуточное сопротивление в виде уровня $70,83. Оно не является ключевым, поэтому не стоит на него обращать внимания. Чтобы прогноз отменился, покупателям необходимо закрыть день выше $77,15 за баррель.