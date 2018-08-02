Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку без изменений в целевом диапазоне 1,75%-2,00% годовых, как и ожидалось. В целом, августовское заседание оказалось вполне нейтральным, в комментариях регулятор подчеркнул готовность поднять ставку еще дважды в этом году.

В 2018 году ставка ФРС пересматривалась на повышение два раза, в марте и июне, то есть ждать, что на июльском заседании произойдет что-то решительное, было довольно наивно. Теперь рыночное внимание переключится на заседание в сентябре, где инвесторы ждут роста процентной ставки с вероятностью в 90%, и в декабре, где шансы на повышение индикатора составляют не менее 70%.

Дальнейшее повышение процентной ставки вполне соответствует экономическим целям США и, по оценкам Федрезерва, поддерживает всю структуру экономической активности. ФРС, таким образом, была предельно оптимистичной и открытой, что не очень похоже на ее стратегию в последние месяцы.

Тем не менее, доллар получил ожидаемую поддержку и укрепляется на мировом валютном рынке третий день подряд. В паре евро/доллар основные утренние торги четверга идут около 1,1647, заметно небольшое снижение, ориентир на торговый день для основной валютной пары – это коридор 1,1610-1,1675. Разговоры о том, что эра сильного доллара подходит к заверению, похоже сильно преувеличены.