Рынок акций РФ и рубль останутся под давлением в начале торговой сессии четверга. Коррекция рынка нефти вниз продолжит давить на стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается умеренно негативное открытие с понижением индекса Мосбиржи на 0,2-0,3%, вблизи отметки 2310, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2300, 2290 пунктов, значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2320 и 2330 пунктов, оценил ситуацию Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Утренние слабые попытки нефти подрасти могут замедлить снижение курса рубля в начале сегодняшних торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 62,4-63,7 рубля, для европейской валюты — 72,8-74,2 рубля, оценил он.

Диапазон колебаний доллара сегодня составит 63-63,6 рубля, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов не продемонстрировали единой динамики, изменившись в пределах 0,5% на фоне отчета корпорации Apple и итогов заседания ФРС.

В частности, рыночная капитализация Apple приблизилась к рекорду в 1 триллион долларов и составила к закрытию основных торгов в США 990 миллиардов долларов.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,2-0,3%, Азиатские биржи с утра снижались на 0,5-2,6%, японский Nikkei 225 — на 1%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 2,6%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 0,6%, до 72,83 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1641 доллара против 1,1659 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в среду закрылся в минусе на фоне ослабления рубля и падения нефти ниже 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,26% — до 2315,18 пункта, индекс РТС — на 1,11%, до 1160,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 54 копейки, до 63,05 рубля, евро — на 37 копеек, до 73,51 рубля.