Вчера зампред ЦБ Василий Поздышев представил ряд обновленных прогнозов по банковскому сектору на 2018 г. Так, розничное кредитование может вырасти на 20% год к году, корпоративное – на 6–7%. По предварительным оценкам регулятора, за 7 мес. корпоративное кредитование увеличилось на 1,5 трлн руб., или на 4,5%, розничное – на 1,3–1,35 трлн руб. (согласно нашим расчетам, прирост на указанную сумму в рознице означает плюс 11% с начала года). Вклады населения за 7 мес. увеличились более чем на 1,1 трлн руб. (это примерно плюс 4% с начала года в номинальном выражении).

Некоторые банки уже повышали прогнозы по розничному кредитованию. Недавно менеджмент ВТБ также повысил прогнозы для сектора: по темпам роста розничных кредитов – с 11–12% до 14%, ипотеки – с 14% до 19%, при этом ожидания по динамике вкладов были понижены с плюс 8–8,5% до 7%. Сам банк изначально рассчитывал опередить сектор в рознице с целевыми темпами роста не менее 19% у кредитов и 24% у вкладов. Сбербанк по итогам 1 кв. увеличил свой прогноз по росту кредитов юрлицам в текущем году с 6–8% до 7–9%, физлицам – с 10–12% до 16–19%.

ЦБ ждет роста отраслевой прибыли во 2 п/г. В то же время Центробанк понизил прогноз по прибыли банков до 1,2– 1,3 трлн руб. с 1,5 трлн руб. ранее. За 1 п/г сектор заработал 634 млрд руб., при этом Поздышев сообщил, что большая часть резервов по санируемым в ФКБС кредитным организациям уже создана, то есть результат 2 п/г может быть несколько выше. По нашей оценке, за 1 п/г совокупный убыток санируемых банков составил около 60 млрд руб., что снизило общий показатель сектора примерно на 10%.