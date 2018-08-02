Российский рубль не смог удержать крепкие позиции периода налоговых выплат, вернувшись к отметке 63.0 против доллара (+0.7%) и 73.4 против евро (+0.4%). Давление пришло сразу с нескольких сторон. Во-первых, восстановление доллара на фоне сохраняющейся жесткости ФРС и новых обсуждений торговых ограничений между США и Китаем. Во-вторых, коррекция на нефтяном рынке (Brent 72.4, —2.5%) после публикации данных Минэнерго США о росте запасов сырой нефти за прошедшую неделю. В-третьих, повышенный спрос на валюту в период дивидендных выплат.

Уже завтра Минфин объявит объем покупок валюты в августе, которая по нашим оценкам может составить $5.8 млрд, что усилит напряженность баланса валютной ликивдности. В этой связи, мы ожидаем, что рубль может сохранить позиции в диапазоне 63.0-63.5 до конца месяца.



