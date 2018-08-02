ММК (MMK: LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ$12,8/ГДР) только что представила финансовые результаты за 2К18, которые превзошли прогнозы. EBITDA выросла на 16% к/к при рентабельности EBITDA 30,9%. Выручка подскочила на 10% г/г до $2,1 млрд. Это был еще один успешный квартал, когда спрос на сталелитейную продукцию компании сохранялся высоким, а рыночная конъюнктура – благоприятной. Слабый рубль позитивно повлиял на себестоимость и динамику EBITDA, которая выросла на 43% г/г до $650 млн. СДП вырос после высвобождения оборотного капитала на сумму $29 млн и на фоне курсовой разницы, которая благоприятно отразилась на балансе компании.

Чистая прибыль выросла на 41% к/к. ММК представил отрицательный чистый долг (-$80 млн). Благодаря хорошим результатм компания сможет выплатить щедрые дивиденды за 2К18 в размере $281 млн при дивидендной доходности примерно 3,5%, или примерно 14% на годовой основе. Дата закрытия реестра назначена на 9 октября.

В 3К18 ожидается сезонное снижение производства стали, которое ММК намерено нейтрализовать увеличением производства угля. В частности, выручка на производственной площадке в Турции снизилась на 14,3 % к/к, пострадав от замедления турецкой экономики, политической нестабильности в стране и ослабления лиры, что привело к переносу сроку исполнения заказов.

Мы считаем, что относительно слабый рубль и устойчивые цены на сталь по всему миру обеспечат устойчивость результатов за 3К18, указывая на высокие шансы хороших дивидендов за 3К18.