Торговая активность на вторичном рынке долга вчера осталась невысокой: оборот в секции суверенного долга на МосБирже составил 13,6 млрд руб. Основная активность была сосредоточена в среднесрочных бумагах, на долю которых пришлось около 40% общего оборота. На открытии торгов среднесрочные ОФЗ немного подешевели в ожидании новых размещений, в то время как длинные бумаги начали сессию на уровнях предыдущего дня.

Нерезиденты заметно сократили покупки облигаций, что, на наш взгляд, наглядно демонстрирует, что наблюдавшийся до этого рост иностранного спроса был обусловлен ничем иным, как ребалансировкой их портфелей в конце месяца. Внимание участников рынка было сконцентрировано на результатах еженедельных аукционов. Итоги первого из них оставили смешанное впечатление: объем заявок на ОФЗ-25083 превысил предложение всего в 1,9 раза (против 2,6x на аукционе 18 июля), и в результате из запланированных 20 млрд руб. Минфин разместил бумаг всего на 13,1 млрд руб. Тот факт, что выпуск был размещен не в полном объеме, вероятно, объясняется нежеланием Минфина предоставлять инвесторам премию. Ставка отсечения на аукционе составила 7,47%, что, по нашим оценкам, всего на 2 бп выше уровня доходности на открытии торгов. Напомним, в предыдущие недели Минфин как правило предоставлял инвесторам премию к доходности в 3–4 бп.

Вторым на очереди вчера был ОФЗ-26225, спрос на который оказался выше: 34,9 млрд руб. против предложенных 15 млрд руб. Данную бумагу Минфин разместил в полном объеме по средней ставке 7,91%, с премией в 1 бп к уровню закрытия. По итогам вчерашней сессии доходности ОФЗ не изменились или прибавили 1 бп на дальнем и ближнем отрезках кривой. Выпуски с погашением в 2023–2026 гг. отстали от рынка, поднявшись в доходности на 2–3 бп.

С точки зрения общей динамики долговых рынков развивающихся стран рынок ОФЗ оказался точно посередине – в частности, 10-летние облигации Индии снизились в доходности на 3 бп вслед за решением центробанка повысить ключевую ставку на 25 бп, а длинные облигации Бразилии, наоборот, повысились в доходности на 11 бп.