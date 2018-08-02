Для рынка меди сейчас не самые лучшие времена, и пока мир следит за торговыми войнами между США и Китаем, цены на металл снижаются. На этой неделе стало известно, что Вашингтон всерьез рассматривает вопрос о введении новых, более высоких пошлин на товары китайского производства. Тарифы могут вырасти до 25% с 10%, предлагавшихся прежде. Похоже, размер пошлины, как и время ее внедрения — это вопрос нескольких недель. Суммарный «вес» пошлин может оказаться в пределах $200 млрд. Это значит, что Китаю будет все сложнее и сложнее пробиваться на американский рынок. Уже сейчас действуют пошлины на китайскую продукцию, которые оцениваются в $50 млрд, и рынок нервничает.

Китай потребляет около половины всей предлагаемой на рынке меди, поэтому любые новости, касающиеся ухудшения его положения в мировой товарной цепочке, негативны для цены на металл.

Если Штаты останутся столь агрессивны в отношении торговли с Китаем, экономика Поднебесной начнет терять темпы роста. Сигналы, поступающие со стороны макроэкономической статистики, не радуют уже сейчас: индекс PMI в Китае за июль снизился до 51,2 пунктов с 51,5 пунктов в июне. Индикатор отражает деловые настроения менеджеров по снабжению в производственной сфере, и его падение к пятимесячным минимумам отлично иллюстрирует, насколько чувствительна экономика и ее промышленность к ухудшению внешней составляющей. Торговое противостояние может стоить больших денег обеим сторонам, ведь до сих пор неизвестно, как и когда ответит Пекин на эти выпады.

Нисходящий торговый канал в меди сформирован еще 10 июня, за это время металл потерял в стоимости уже 20% и торгуется в начале августа по $6052 за тонну. Техническая картина рисует вероятность консолидации в диапазоне $5895-6315 за тонну, если история с торговыми войнами временно утратит остроту. Если же США примут новые пошлины, а Китай, наконец, ответит на торговую агрессию, медь легко отступит к $5500.



