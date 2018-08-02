Во вторник, 7 августа, Роснефть опубликует финансовые результаты за 2к18 по МСФО, которые, как мы ожидаем, окажутся сильными, прежде всего благодаря росту мировых цен на нефть. Дополнительное позитивное влияние на результаты компании, как мы считаем, окажет увеличение добычи нефти, в то время как доход от курсовых разниц должен подстегнуть дальнейший рост чистой прибыли и, соответственно, размера дивидендов. Как следствие, дивидендная доходность акций за 2018 г. может достичь 7%, сделав Роснефть одним из лидеров по этому показателю в секторе. Мы ожидаем, что рынок акций позитивно отреагирует на публикацию отчетности компании.

Рост добычи и благоприятная макроэкономическая ситуация. Мы ожидаем, что на размере выручки Роснефти благоприятно отразится рост мировых цен на нефть во 2к18 на 12% к/к, а также увеличение добычи нефти компанией на 1,8%. Также, по нашим оценкам, на 2,6% к/к увеличился объем нефтепереработки. Отметим, что маржа переработки повысилась во 2к18 благодаря восстановлению крэк-спредов для светлых нефтепродуктов (по нашим расчетам, крэк-спреды для бензина и дизельного топлива выросли на 42% и 8% соответственно), что должно было способствовать повышению рентабельности компании. С учетом перечисленных факторов мы ожидаем, что выручка Роснефти за 2к18 составит 32 990 млн долл., увеличившись на 9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Рост чистой прибыли за счет дохода от курсовых разниц. Согласно нашим оценкам, в отчетном периоде расходы Роснефти на уплату налогов помимо налога на прибыль выросли на 9% к/к (до 14,8 млрд долл.) вслед за повышением мировых цен на нефть. В то же время операционные расходы в сегменте переработки, по нашим расчетам, сократились на 20% к/к благодаря отсутствию негативной динамики товарных запасов (относительно 1к18), а также ослаблению рубля на 8%. Тем временем высокий уровень цен на нефть, как мы ожидаем, позитивно отразится на рентабельности компании благодаря значительным налоговым льготам, обеспечивающим более высокую маржу на баррель добычи. Таким образом, для инвесторов в условиях роста цен на нефть Роснефть становится одной из наиболее привлекательных среди российских нефтяных компаний (см. Russian oils: Portfolio Management Basics от 18 января). По нашим оценкам, EBITDA компании за 2к18 составила 7 750 млн долл., увеличившись на 25% к/к. На внеоперационном уровне Роснефть, по нашим расчетам, получила доход от курсовых разниц в размере 705 млн долл. благодаря существенному ослаблению рубля (в 1к18 доход от курсовых разниц был минимальным). В итоге чистая прибыль компании должна была вырасти на 148% к/к, достигнув 3 536 млн долл., что лишь немногим меньше, чем за весь 2017 г.

Ставка на дивиденды. Если по итогам 2017 г. дивидендная доходность акций Роснефти была сравнительно небольшой, то в 2018 г. она может существенно возрасти, достигнув 7%. При текущих котировках нефтяных фьючерсов, курсе USDRUB и исходя из коэффициента дивидендных выплат в 50% чистой прибыли по МСФО, размер дивидендов компании, как мы считаем, может превысить 26 руб. на акцию. Таким образом с инвестиционной точки зрения дивидендная доходность (7% относительно текущей рыночной цены акций) может постепенно выйти на первый план в качестве фактора, определяющего привлекательность Роснефти. Ориентир на снижение долговой нагрузки (в мае компания сообщила о планах сокращения размера долга в этом году на 500 млрд руб. или 8 млрд долл.), как мы считаем, усилит значимость этого фактора.

В целом мы ожидаем, что предстоящая финансовая отчетность позитивно отразится на стоимости акций компании.