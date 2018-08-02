Сегодня существенно ухудшилась ситуация на мировых финансовых рынках. Перечислять сейчас причины для хорошей коррекции по фондовым рынкам нет смысла, их слишком много, но самое страшное в том, что инвесторы долгое время не хотели замечать весь накапливающийся негатив, поэтому час расплаты будет жёсткий и быстрый.

Сегодня утром министерство торговли Китая чётко просигнализировало о том, что страна готова к противостоянию в торговой войне с США и будет отвечать незамедлительно. Не исключено, что Банк Китая в ближайшее время отпустит китайский юань в “контролируемое плавание” и тогда мало не покажется никому. Сводный индекс азиатского региона сегодня упал почти на 2%, причём падение биржевых индексов в Китае составило от 2.5 до 3%. Цепная реакция прокатилась по фондовым рынкам Кореи и Гонконга, где начались проблемы с ликвидностью и резко подскочили ставки на межбанке. Инвесторы наконец-то начали осознавать растущие риски, и начался выход из фондовых рынков.

Вслед за Азией распродажи с самого открытия начались и на европейских площадках. В первой половине дня все европейские индексы потеряли более 1%, а биржевой индекс Германии упал на 1.7%. Если вдруг немецкий биржевой индекс DAX в какой-то день опустится ниже отметки 12000 пунктов, то это может привести к сильному обвалу. Сегодня индекс тестировал на прочность отметку 12500 пунктов. В Европе сегодня вновь основные потери в акциях автопрома, акции БМВ теряют более 4%.

Под небольшим давлением находится и долговой рынок Европы, что неудивительно, ведь распродажи на рынке облигаций США тоже усиливались в последние дни. Доходность 10-летних казначейских облигаций вновь уже подошла к отметке в 3%, при этом ФРС США пока по-прежнему хочет дважды поднять ставку в текущем году.

А вот на российском фондовом рынке пока не всё плохо. Да, большинство российских акций сегодня торгуются в минусе, с потерями в 1-2%, но от сильного падения индексы сдерживает нефтегазовый сектор, который был главным локомотивом роста последних месяцев. Несмотря на обвал нефтяных котировок, акции Лукойла и Новатэка сегодня торгуются в лёгком плюсе, Роснефть и Газпром теряет менее 0.5%. После неплохого квартального отчёта сегодня подрастают акции Ростелекома, и там сохраняется неплохой потенциал для движения вверх, а вот акции Аэрофлота рухнули сегодня ещё на 3.5% после провальных данных за прошедший квартал. По итогам 2 квартала 2018 года «Аэрофлот» отчитался о снижении чистой прибыли по РСБУ в 4,5 раза – до 1,568 млрд. рублей, как следует из отчетности компании. За 2 квартал 2017 года прибыль компании составила 7,01 млрд. рублей.

В первой половине дня рублёвый индекс Московской биржи потерял скромные 0.3% и опустился до отметки 2307 пунктов, а валютный индекс РТС просел ещё на 1% и опустился к отметке 1148 пунктов.

Техническая картина по индексу Московской биржи пока выглядит нейтрально, но с прицелом на август шансы на снижение пока выше. Ближайший уровень сопротивления по индексу находится почти на 2% выше, вблизи отметки 2350 пунктов, а сильнейший уровень поддержки по-прежнему находится на отметке 2200 пунктов.

На рынке сырья после вчерашних сильных распродаж, сегодня вновь наблюдается снижение, хотя и боле скромное. Индекс промышленных металлов сегодня теряет почти 0.7%, а цены на медь падают почти 1%. Драгоценные металлы сегодня теряют скромные 0.2%. Цена тройской унции консолидируется вблизи отметки 1215$. Нефть марки WTI сегодня теряет ещё 1.2% и торгуется вблизи отметки 67$ за баррель, нефть марки Brent теряет сегодня ещё 0.8% и торгуется вблизи отметки 72$ за баррель.

На глобальном валютном рынке вновь началось доминирование доллара, и всё из-за действий Банка Китая. Индекс доллара сегодня прибавляет 0.4% и пока торгуется вблизи отметки 94,7 пункта, а ключевая валютная пара евро-доллар теряет почти 0.5% и торгуется около отметки 1.16. Российский рубль в паре с долларом на фоне падающей нефти сегодня теряет почти 0.7% и торгуется около отметки 63.3. На российском рынке долга сохраняются небольшие продажи.

Похоже, процесс отрезвления инвесторов начался. Почти все в мире биржевые индексы показали чёткие сигналы на разворот, а значит август вновь может оправдать звание самого неблагоприятного месяца для инвесторов.