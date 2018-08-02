Банк Англии решился на повышение ставки

Сегодня Банк Англии все-таки принял решение повысить процентную ставку, хотя и всего на 0,25 процентного пункта, до 0.75%. Итог заседания комитета по монетарной политики совпал с прогнозом рынка. Несколько удивило единодушие комитета, который проголосовал за повышение ставки единогласно, и ни одного голоса за сохранение ставки на прежнем уровне или за ее снижение подано не было. Банк Англии также решил оставить без изменений объем покупок облигаций на открытом рынке на 435 млрд фунтов стерлингов в год.

Скорее всего, на решение Банка Англии о повышении процентной ставки повлияли данные по инфляции. Годовая инфляция в Великобритании с апреля по июнь держится на отметке 2,4%. И это значение намного превышает таргет Банка Англии по инфляции не выше 2% в год. В Банке Англии рост инфляции объясняют внешними факторами, прежде всего, высокими ценами на нефть. Также стабилен рынок труда, безработица в стране держится на низком уровне в 4,2% населения.

При этом другие показатели достаточно противоречивы. Темпы роста розничных продаж замедляются от месяца к месяцу. Сальдо торгового баланса по-прежнему остается отрицательным, и это касается как торговли Великобритании с ЕС, так и с остальными странами мира. Темпы роста промышленного производства также остаются слабыми. В условиях предстоящего Brexit правительству и Банку Англии важно показать избирателям, что они держат экономическую ситуацию под контролем и оперативно реагируют на внешние вызовы, такие как рост цен на нефть.

Однако, похоже, что долгожданное решение о повышении процентной ставки пока не слишком убедило валютный рынок. Сегодня британский фунт стерлингов упал к доллару на 0,5%, к евро – на 0,2%. В ближайшие дни ожидаем вероятный коридор значений пары GBP/USD на уровне 1,3-1,313 долларов за один фунт стерлингов.