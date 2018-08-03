Индекс МосБиржи все-таки не удержался выше 2300 пунктов и снизился еще накануне вечером в ответ на заметное ухудшение геополитического фона. После того как американские сенаторы представили законопроект, расширяющий пакеты антироссийских санкций, в том числе и в сферах энергетики и госдолга, инвесторы начали выходить из позиций. До этого момента рублевый индикатор неплохо противостоял внешнему минору, но как только участники торгов увидели вариант законопроекта, основные рыночные «тяжеловесы» в виде «Газпрома», «Сбербанка» и «ВТБ» направились вниз.

Кроме того, началась фиксация прибыли на вторичном рынке ОФЗ, в то время как доходности десятилетних бондов поднялись до полуторамесячных пиков. Накануне вечером индикатор составлял 7,84% против 7,73% днем ранее. В общем-то, динамика доходности 10-летних бумаг показывает, насколько рынок тревожат вероятные ухудшения по санкциям — тренд направлен вверх с 6 апреля.

Пока расклад следующий: не факт, что законопроект удастся провести через Конгресс, к тому же сейчас парламентские каникулы. Однако для российского фондового рынка это всего лишь означает небольшую отсрочку в процессах, поскольку вопросы ужесточения санкций рассматриваются последнее два месяца почти без перерывов.

Индекс МосБиржи, учитывая санкционный вопрос и смешанный внешний фон, может провести сегодняшний торговый день в диапазоне 2280-2310 пунктов. Шансов на снижение больше, чем вариантов бурного роста.