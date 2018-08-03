В четверг, 2 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 36 коп. (+0,57%), до 63,40 руб., курс евро снизился на 10 коп. (-0,10%), до 73,41 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,9 млрд (+8,33%), а в паре евро/рубль – 466,5 млн евро (-14,6%).

Банк России со 2 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,1358 руб., что выше предыдущего закрытия на 57,68 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,4206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 31,42 коп.

Рублёвые пары с открытия торгов ушли вверх. Давление на рубль усилилось на фоне общего укрепления американской валюты и новости о готовящемся законопроекте, который предусматривает ужесточение санкций против России. Штаты хотят ввести запрет на транзакции, связанные с суверенным долгом РФ.

Индекс RGBI отреагировал на новость снижением на 0,34%, до 139,14. Курс доллара вырос до 63,56, курс евро – до 73,64 руб. К закрытию евро растерял все очки на фоне агрессивных продаж его на рынке Форекс в кросс-парах и против доллара.

В пятницу, 3 августа, внимание участников рынка будет приковано к публикации отчета по рынку труда в США. На рубль он не оказывает никакого влияния, но во время ожидания выхода курс рубля может скорректироваться. По прогнозу ожидаю ослабление доллара до 63,20 руб. в рамках коррекции.

Рубль из-за готовящихся новых санкций останется под давлением, поэтому в ближайшее время стоит ожидать тест отметки в 64 руб. за доллар США. Курс евро сегодня дойдет до уровня 73,60 руб.



