Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением, вблизи отметки 2295 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2290, 2280 п. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2310, 2320 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи, скорее всего, перейдет в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся к открытию локального рынка. Ближайшей точкой притяжения для индекса МосБиржи остается значимый уровень 2300 п.

Во второй половине дня некоторое влияние на отечественные фондовые индексы может оказать публикация блока июльских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15.30 мск.). Кроме того, участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.87%) и РТС (-1.65%) вновь завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающая просадка долларового индекса РТС была связана с продолжившимся ослаблением рубля по отношению к североамериканской валюте.

Добавим, что вчерашнее падение локальных фондовых индексов усилилось под закрытие основных торгов, в противовес уже начавшемуся развороту вверх во фьючерсах на нефть. Вечерние распродажи на российском рынке не остановило и коррекционное повышение американских фондовых индексов, которое наметилось сразу после негативного старта торгов в США. Поэтому вчерашние распродажи в отечественных акциях были связаны не с состоянием внешнего фона и не с угрозой усугубления торговой войны между США и Китаем. Скорее они были обусловлены опасениями дальнейшего ужесточения санкций со стороны США.

Вчера стало известно, что новый американский законопроект предполагает введение болезненных ограничений на транзакции, связанные с суверенным долгом РФ. Кроме того, под запретом могут оказаться внешние инвестиции в энергетические проекты, в том числе и в нефтегазовый сектор российской экономики. Утверждение указанных мер на законодательном уровне может состояться в срок от одного до двух месяцев.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) продолжили торговаться в состоянии близком к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему склонны к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Вновь слабее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —1.90%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.60%). Акции ВТБ (VTBR RM, —1.45%) также в своем падении заметно опередили индекс МосБиржи. Представители финансового сектора в очередной раз продемонстрировали свою чувствительность к ослаблению курса рубля и к угрозе усиления внешних санкций.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, —4.13%) продолжили отыгрывать недавнюю публикацию слабых финансовых результатов эмитента за 2 квартал и за 6 месяцев 2018 года. Весомый полугодовой убыток в размере 7.182 млрд руб. по РСБУ заставляет инвесторов и спекулянтов сомневаться в том, сумеет ли компания «Аэрофлот» остаться прибыльной по итогам всего 2018 года. Напомним, что за предыдущий год чистая прибыль авиаперевозчика по РСБУ составила 28.4 млрд руб. В качестве одной из основных причин текущего ухудшения финансовых показателей указывается увеличение стоимости авиационного топлива. Этот объективный фактор с большой долей вероятности будет иметь долгосрочный характер. Таким образом, в новых реалиях «Аэрофлоту» необходимо суметь вернуться к состоянию рентабельности. Вполне возможно, что по итогам 2018 года авиакомпания не станет выплачивать дивиденды.

С технической точки зрения среднесрочные перспективы акций «Аэрофлота» заметно ухудшились после просадки ниже значимого уровня поддержки, располагавшегося в районе 120 руб. Мы бы не стали исключать, что в ближайшие 2-3 недели эти бумаги сползут к психологически значимой отметке 100 руб.

Акции САФМАР-ао (SFIN RM, —9.73%) продолжили наметившееся накануне падение в связи с достаточно неожиданным известием о том, что около 15% уставного капитала эмитента будут проданы. По итогам процедуры ускоренного размещения стоимость сделки составила 610 рублей за акцию. Таким образом, в ходе вчерашних торгов эти бумаги приблизились к указанной цене.

Одной из немногих заметно подорожавших акций стали бумаги ММК (MAGN RM, +0.55%). Их поддержала вчерашняя публикация сильной квартальной и полугодовой отчетности эмитента по МСФО. Полугодовая прибыль эмитента в долларах США возросла на 24.7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Квартальная прибыль металлургической компании увеличилась на 40.5% в сравнении с 1 кварталом 2018 года. Кроме того, совет директоров ММК рекомендовал выплату квартальных дивидендов в размере 1.589 руб. на акцию (до вычета налога), что составляет порядка 3.5% от цены вчерашнего закрытия. Таким образом, на выплату квартальных дивидендов будет направлено 100% свободного денежного потока ММК за соответствующий период.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0.05%. Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Контракты на золото понизились в цене на 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0.02%. Гонконгский Hang Seng просел на 0.1%.

Состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному.