На рынках присутствуют смешанные настроения, с одной стороны, на горизонте вновь появилась угроза новых санкций по отношению к России, с другой стороны, российские компании продолжают показывать сильные финансовые результаты за I полугодие 2018 г. К закрытию торгов ожидаем снижения российских акций. На фоне снижения акций рекомендуем покупать компании —экспортёры, которые выплачивают высокие дивиденды.

В центре внимания данные по рынку труда в США, которые выйдут в 15:30 по мск. Из корпоративных новостей отметим финансовые результаты Полюса за II кв. 2018 г. по МСФО.

Российский фондовый рынок показал отрицательную динамику из-за угрозы новых санкций со стороны США по отношению к России. Американские сенаторы от обеих партий 2 августа внесли в Конгресс законопроект, ужесточающий антироссийские санкции. Закон предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, бизнесменов и государственных предприятий, а также санкции в отношении российского госдолга. Индекс МосБиржи снизился на 0,9% — до 2295,2 пункта, РТС упал на 1,6% — до 1141 пункта.

В четверг Ростелеком опубликовал финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО. Выручка телекома во II кв. увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 77,2 млрд руб., но показатель OIBDA снизился на 3,8% и составил 23,6 млрд руб. Чистая прибыль оператора за отчётный период выросла на 9,5% – до 3,1 млрд руб. Рост финансовых показателей пришёлся на цифровые и контентные услуги – сегмент за квартал вырос на 16,2%. Чистый долг вырос на 7% с начала 2018 г. и составил 193,5 млрд руб. из-за роста капитальных затрат, связанных с «законом Ярововй», соотношение чистого долга к OIBDA составило 2.

ММК вчера опубликовала финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО. Выручка компании выросла на 2,5% по сравнению с I кв. – до $2,1 млрд, показатель EBITDA составил $650 млн, что на 16% выше аналогичного показателя кварталом ранее. Чистая прибыль за отчётный период увеличилась на 40,5% до — до $392 млн., свободный денежный поток вырос почти в 2 раза составил $281 млн. Сильные финансовые результаты обусловлены ростом объемов реализации товарной продукции на фоне улучшения структуры сортамента и роста цен.

Также вчера совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за II кв. 2018 г. в размере 1,59 руб. на акцию. По нашим оценкам, текущая дивидендная доходность оставляет 3,45%. Собрание акционеров состоится 28 сентября 2018 г. Совет директоров предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 9 октября 2018 г.

Нефтяные котировки показали стремительный рост к окончанию торгов, после обвала на днях. По итогу вчерашних торгов нефть марки Brent выросла на 1,5% — до $73,5 за баррель, WTI — на 1,9% до $69 за баррель.

Российский рубль показал разнонаправленное движение по отношению к доллару и евро на фоне угрозы новых санкций по отношению к России и роста цен на нефть. Валютная пара USD/RUB поднялась на 0,6% — до 63,4 руб., EUR/RUB незначительно снизилась на 0,1% — до 73,4 руб.