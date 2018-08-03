Цены нефти в четверг существенно подросли и в значительной мере компенсировали снижение предыдущего дня. Дневной рост цен доходил до двух процентов. Основным мотивом для повышения цен стали опасения блокады Ираном поставок нефти через Ормузский пролив.

В четверг стало известно, что Иран в течение 48 часов готовится начать масштабные военно-морские учения, чтобы продемонстрировать свои возможности такой блокировки. Учения непосредственно не призваны заблокировать поставки, но рыночные участники помнят, что около месяца назад заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, если экспорт иранской нефти будет сдерживаться. Потребителям нефти в перспективе действительно есть о чем беспокоиться. Но пока обстановка для перекрытия еще не созрела. Так что в подобных опасениях предстоящих учений и привязываемому к ним росту цен больше спекулятивного момента. Недельное снижение добычи нефти в США спекулянты тоже могли использовать как дополнительный аргумент за остановку снижения и переходу к подрастанию цен.

На другую чашу весов рынку положили известия о том, что Россия в июле нарастила добычу на 148 тб/д до 11,215 мб в день. Это лишь немногим меньше рекордных значений добычи, на которые Россия вышла в октябре 2016 года перед заключением соглашения ОПЕК+, когда все страны стремились зафиксировать для себя наиболее благоприятные стартовые позиции. Bloomberg со ссылкой на источник в российском правительстве сообщил, что Россия в ближайшие годы планирует сохранить уровень производства около 11,2 мб/д. Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что страна наращивает добычу в рамках совместных с ОПЕК и рядом других производителей усилий по стабилизации рынка. Страны ОПЕК в рамках реализации соглашения подрастании добычи по предварительным оценкам в июле нарастили добычу на 70 тб/д. Через некоторое время появятся более точные цифры того сколько в июле добыли нефти страны ОПЕК+. Но уже сейчас становится понятным, что суммарная прибавка добычи в июне и июле стала весьма значительной.