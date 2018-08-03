Вчера Veon (VEON US – ПОКУПАТЬ) опубликовал отчетность за 2 кв. 2018 г. по МСФО, которая оказалась лучше ожиданий рынка и нашего прогноза по EBITDA. Выручка же совпала с консенсус-прогнозом и немного превысила нашу оценку. Показатели компании выросли квартал к кварталу. Так, выручка увеличилась на 1% до 2,27 млрд долл., EBITDA – на 0,3% до 857 млн долл., что предполагает рентабельность на уровне 37,7%. По сравнению со 2 кв. 2017 г. выручка сократилась на 6%, а EBITDA – на 8%. Хотя год к году результаты ухудшились, это ухудшение связано не с операционной деятельностью компании, а с падением курсов валют к доллару в ряде стран, в частности в России, Пакистане, Алжире и Бангладеш. Впрочем, органический рост выручки (то есть без учета влияния курсовых разниц) во 2 кв. 2018 г. составил 3% год к году, а EBITDA – почти 5%. Veon объявил промежуточные дивиденды за 1 п/г в размере 12 центов/акция, что соответствует дивидендной доходности 4%.

Органический рост на основных рынках. Выручка компании в России возросла на 6,0% до 72,5 млрд руб. (1,1 млрд долл.), при этом мобильная выручка увеличилась на 3,5% до 57,6 млрд руб. (0,9 млрд долл.). EBITDA прибавила 1,2%, достигнув 27,2 млрд руб. (441 млн долл.). На Украине выручка увеличилась на 11% до 4,5 млрд гривен (172 млн долл.), а EBITDA – на 8% до 2,5 млрд гривен (95 млн долл.). Органический рост операций наблюдается и в Пакистане, где выручка выросла на 4,6%, а EBITDA – на 17%. Чистый долг сократился с 9,0 млрд долл. в конце 1 кв. 2018 г. до 8,7 млрд долл. Соотношение Чистый долг/EBITDA за предыдущие 12 мес. осталось на уровне 2,5. В случае завершения сделки по продаже 50-процентной доли Veon в итальянском СП Wind Tre (ожидается в 3 или 4 кв. 2018 г.) долговая нагрузка должна снизиться до менее 2. Компания подтвердила прогноз на 2018 г.: рост выручки и EBITDA в диапазоне 0–3% и свободный денежный поток в размере около 1 млрд долл.

Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ. Результаты Veon за 2 кв. 2018 г. дают повод для осторожного оптимизма, учитывая органический рост показателей на основных рынках. Промежуточные дивиденды (0,12 долл./акция) обеспечивают более привлекательную доходность (4%), чем у акций МТС, недавно сообщившей о намерении выплатить промежуточные дивиденды в размере 2,6 руб./акция (дивидендная доходность – 1%). Объявленная недавно сделка с CK Hutchison по продаже 50-процентной доли Veon в итальянском СП Wind Tre существенно улучшает инвестиционный профиль компании. С учетом перспективы делистинга акций МегаФона с Лондонской фондовой биржи акции Veon выглядят достаточно привлекательно в российском телекоммуникационном сегменте. Мы подтверждаем для них рекомендацию ПОКУПАТЬ, так же как и для бумаг МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ), которая остается лидером рынка.