KAZ Minerals договорилась о покупке российского медного проекта, контролируемого Романом Абрамовичем и его партнерами, за $900 млн деньгами и акциями. Затраты на разработку месторождения Баимское могут составить около $5-6 млрд, срок службы — 25 лет, добыча — 250 тыс т меди и 400 тыс т золота в год. KAZ Minerals еще необходимо доработать вопрос о финансировании и потенциальных партнерах.

Новость ПОЗИТИВНА для Норникеля с точки зрения перспектив выплаты дивидендов — на наш взгляд, решение о разработке Баимского, контролируемого одним из его акционеров, воспринималось рынком как риск. Мы полагаем, что у производителя никеля есть другие проекты роста, в том числе СП с Русской Платиной.