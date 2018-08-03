В четверг торги на российском рынке открылись со снижения котировок, чему главным образом способствовал резкий рост курса доллара: к вечеру индекс DXY поднялся до 95 б.п., что является максимумом с 20 июля. Цены на нефть, потеряв почти 2% накануне, в первой половине дня тоже снижались, но не сильно, однако к вечеру восстановили внутридневные потери. Рублевые активы, как и большинство активов ЕМ, вчера дешевели на фоне роста доллара.

К концу дня негатива российскому рынку добавили обнародованные детали законопроекта о новых санкциях против РФ, о которых было объявлено на прошлой неделе и которые должны коснуться госдолга, финансового и энергетических секторов. В какой-то момент рубль приблизился к 63,5 руб./долл., сегодня утром он находится в районе 63,4 руб./долл. На прошлой неделе первая реакция рынка была довольно сильной и эмоциональной, однако и рубль, и ОФЗ тогда на следующий день уже восстановили все потери, связанные с новостью о возможных санкциях. В ближайшее время должен быть опубликован сам текст законопроекта, который и представляет наибольший интерес.

Мы не исключаем, что осенью санкции против РФ могут быть расширены, однако не рассматриваем в качестве базового сценария, что финальный вариант закона будет включать в себе запрет на покупку нового госдолга.

По итогам сессии наибольшие потери понесли ОФЗ 26207 и ОФЗ 26212 с погашением в 2027 и 2028 гг. соответственно, подешевев на 0,7 п.п. от номинала, в результате чего доходности выросли почти на 11 б.п. Самый длинный рыночный выпуск – шестнадцатилетний ОФЗ 26225 упал в цене на 0,6 п.п., а его доходность прибавила 7 б.п., вплотную приблизившись к максимальной для этой бумаги отметке 8% годовых. Объем сделок в ОФЗ вчера тоже заметно увеличился и превысил 25 млрд руб. Впрочем, как мы уже упоминали, в четверг продажи наблюдались в большинстве локальных госбондов ЕМ, и российские выпуски здесь не стали аутсайдерами – турецкие облигации показали гораздо худшую динамику.