Объем покупок валюты для Минфина с 7 августа по 6 сентября будет увеличен до 16,7 млрд руб. в день (за период с 6 июля Банк России ежедневно покупал для Минфина валюту на сумму 15,7-16,0 млрд руб.). С учетом того, что объем покупок сохранится вблизи максимальных отметок (пока ЦБ покупал больше только с июня по начало июля, а также частично в апреле-мае, когда ускоренными темпами пытался выполнить план покупок, приостановленных из-за резкого ослабления рубля), а также с учетом погашений внешних долгов (в августе общий объем выплат по внешним долгам 40 крупнейших заемщиков, по данным ЦБ, будет уступать во втором полугодии лишь выплатам в сентябре), можно предположить, что счет текущих операций в августе окажется отрицательным.

Однако в целом динамика отечественной валюты на сегодняшний день определяется в существенной мере внешними факторами в виде геополитической ситуации и роста ставок/доходностей в США.

Фактор валютных покупок негативен для рубля, однако заметным он становится преимущественно в периоды усиления локальных потребностей участников рынка в валютной ликвидности (погашение внешнего долга, закрытие позиций инвесторами-нерезидентами и тд).