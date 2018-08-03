Несмотря на падающие биржевые индексы в Китае и падающий курс китайского юаня, инвестиционные настроения на американском фондовом рынке остаются чрезмерно оптимистичными, на грани эйфории. Биржевые индексы в Европе после вчерашнего падения почти на 2%, сегодня показывают восстановление почти на 0.7%, причём рост ускорился буквально час назад после очередных словестных интервенций со стороны Банка Китая, которые привели к развороту национальной валюты от отметки в 7 юаней за доллар.

Несмотря на весь позитив, торговые войны никуда не делись и введение новых пошлин со стороны США могут очень сильно и быстро охладить пыл всех инвесторов. Как мы видим, опять все денежные спекулятивные потоки идут в американский сектор хай-тека, где уже давно попахивает пузырём. Компания Apple в капитализации впервые в истории превысила отметку в 1 трлн. долларов. Даже закрытие очередного квартала с убытком в 720 млн. долларов инвесторы восприняли позитивно и дёрнули акции Tesla вверх почти на 16%. Такое ощущение, что рынком стали править только роботы и алгоритмы, ибо в здравом уме покупать американские акции на таких высотах при текущем сжатии ликвидности просто никто не станет.

Российские биржевые индексы после слабого открытия вернулись к уровням вчерашнего закрытия и пока дрейфуют до выхода данных по рынку труда США. Российский рублёвый индекс московской биржи консолидируется чуть ниже отметки 2300 пунктов, а валютный индекс РТС показывает скромный рост на 0.15% и торгуется на отметке 1143 пункта.

Конечно, на российские активы продолжает оказывать давление вчерашняя новость о готовящемся новом пакете санкций, который может затронуть российский рынок долга. Голосование по этому законопроекту в США пройдёт наверно в сентябре, поэтому пугающее ожидание не даст российским индексам сильно поднять голову, даже при благоприятном внешнем фоне.

На фоне опасения введения новых санкций под наибольшим давлением продолжают находится акции Сбербанка, сегодня утром они теряли ещё 2% и опускались к отметке 200 рублей, хотя удержать её пока удалось. Акции Газпрома сегодня растут на 1%, а вот Роснефть теряет почти 1.5%. Акции Лукойла и ГМК показывают скромный рост на 0.4%, но всё может измениться в худшую сторону уже ближе к закрытию основной сессии.

Техническая картина по индексу Московской биржи пока выглядит нейтрально, но с прицелом на август шансы на снижение пока выше. Ближайший уровень сопротивления по индексу находится почти на 2% выше, вблизи отметки 2350 пунктов, а сильнейший уровень поддержки по-прежнему находится на отметке 2200 пунктов.

На рынке сырья после вчерашних сильных распродаж сегодня вновь наблюдается снижение, хотя и боле скромное. Индекс промышленных металлов сегодня теряет почти 0.7%, а цены на медь падают почти 1%. Драгоценные металлы сегодня теряют скромные 0.2%. Цена тройской унции консолидируется вблизи отметки 1211$. Нефть марки WTI сегодня теряет 0.3% и торгуется вблизи отметки 68.7$ за баррель, нефть марки Brent сегодня торгуется без изменений, вблизи отметки 73.3$ за баррель. Риски геополитики вокруг Ирана пока продолжают оказывать поддержку ценам на нефть.

На глобальном валютном рынке продолжается доминирование доллара из-за слабости китайского юаня. Индекс доллара сегодня торгуется на отметке 95 пункта, а ключевая валютная пара евро-доллар торгуется около отметки 1.16. Российский рубль в паре с долларом сегодня торгуется без изменений вблизи отметки 63.3. На российском рынке долга сохраняются небольшие продажи. Пока остаётся открытым самый главный вопрос – допустит ли Банк Китая более существенное ослабление китайского юаня или нет. Сегодня мы вновь видели, как юань падал до отметки 7 юаней за доллар, но на этот раз вновь вмешался регулятор со словестными интервенциями.

До конца дня не стоит ждать какого-либо нового позитива для фондовых рынков. Фактор пятницы может привести к фиксации прибыли ближе к закрытию торговой сессии.