Новая неделя пройдет достаточно спокойно, спекулянтам не придется разрываться между рынками, так как новостной фон будет менее насыщенным, чем в предыдущие дни. На российском фондовом рынке ряд компаний представит отчетность. Особое внимание стоит обратить на финансовые показатели «Роснефти» за первое полугодие 2018 года, они будут опубликованы 7 августа. Стоимость акций компании находится на исторических максимумах, сильные результаты поддержат дальнейший рост.

В понедельник, 6 августа, из важной статистики стоит отметить данные по инфляции в России. Мы ждем роста показателя по итогам июля до 2,6% год к году. Обычно на публикацию показателя рублевые пары реагируют очень спокойно, поэтому вряд ли в понедельник на рынке произойдет что-то фееричное. Тем не менее эта статистика важна для понимания тенденций в экономике, так как ускорение темпов роста инфляции напрямую влияет на денежно-кредитную политику ЦБ РФ. В начале недели пара доллар/рубль проведет торги в диапазоне 63,0-63,5 руб., а пара евро/доллар – в коридоре 73,0-73,8 руб.

Во вторник, 7 августа, тем, кому не спится, можно понаблюдать за австралийским долларом, ведь Банк Австралии объявит решение по процентной ставке, которая вряд ли изменится. Далее данные по объемам промышленного производства представит Германия. Ожидается снижение по итогам июня на 0,5%. Ухудшение данных может ослабить позиции евро, но на сильное движение рассчитывать не стоит. В начале недели пара евро/доллар спустится к отметке 1,153. Вечером можно переключиться на канадский доллар: агентство Ivey представит данные по деловой активности в Канаде в июле.

В среду, 8 августа, в условиях торговой войны между США и Китаем будет интересна статистика по торговому балансу КНР, объемы экспорта и импорта. Снижение доли экспорта для китайской экономики нежелательное явление. Статистика может повлиять на сырьевые рынки. Кстати, в этот день Энергетическое информационное агентство представит данные по коммерческим запасам нефти в США, ожидается снижение более чем на 2 млн баррелей. По оценкам Альпари, в последнее время котировки Brent находятся в нисходящем тренде и статистика вряд ли способна его переломить, однако сокращение запасов поддержит цены в районе $73 за баррель.

В четверг, 9 августа, в самом начале нового дня Резервный банк Новой Зеландии объявит решение по процентной ставке, изменений не ожидается. Новозеландский доллар находится в слабой позиции по отношению к доллару США, в связи с этим короткие позиции по этой паре можно сохранить. Далее ежемесячный отчет представит ЕЦБ, реакция рынка будет слабой. Индекс цен производителей опубликуют Штаты. Рынок ждет роста, для экономики США это неплохо. Ускорение инфляции способствует ужесточению денежно-кредитной политике ФРС США, а та в свою очередь укреплению доллара. Пока пара евро/доллар подошла к нижней границе канала, однако вероятность, что она выйдет за его пределы на основании представленных данных, нет: скорее всего, тоги пройдут в диапазоне 1,152-1,162.

В пятницу, 10 августа, темпы роста ВВП за II квартал 2018 года опубликует Япония. Ожидается рост как в квартальном, так и в годовом выражении, на 0,3% и 1,4% соответственно. В конце недели йена может укрепиться к основным валютам, пара доллар/йена может снизиться до отметки 111, а пара евро/йена – до уровня 128,4.

Чуть позже аналогичными данными поделится Великобритания: в годовом выражении по итогам II квартала ожидается рост на 1,3%. Глобально это не изменит ситуацию с британской валютой, тренд останется нисходящим, но в моменте новость может поддержать фунт стерлингов. В ближайшее время пара фунт/доллар опустится к отметке 1,285.

Таковы ключевые новости на будущей неделе. Обдумывайте свои решения до их реализации и помните, что риск – дело благородное.