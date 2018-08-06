В пятницу наметился «отскок» по индексу РТС. Стабилизация обстановки на мировых рынках способствовала сокращению давления продаж, а отчетность ММК (MAGN, +2.4%) стала поводом к оживлению в металлургическом секторе. ММК опубликовал отчетность по международным стандартам за второй квартал текущего года, EBITDA оказалась заметно выше прогнозов. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 1.589 руб. н акцию, что превышает 3% от текущей рыночной цены акции. Северсталь (CHMF) подорожала на 2.8%, НЛМК (NLMK) – на 2.1%, Мечел (MTLR) – на 1.5%. Кроме того, в плюсе закрылись Аэрофлот (AFLT, +1.8%), Газпром (GAZP, +1.4%), Сургутнефтегаз (SNGS, +1.3%).

Во втором эшелоне была отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции М. Видео (MVID) подорожали на 5.4%, Лензолото (LNZL) – на 3.9%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 3.3%.

Фондовые индексы США повысились на 0.1% — 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским индексам наблюдаются разнонаправленные изменения.

С позиций технического анализа, в краткосрочной перспективе остается актуальным сценарий консолидации вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС. Разрыв в значениях сравнительных мультипликаторов между мировыми фондовыми индексами и индексом РТС остается большим, но пока не появилось оснований для сокращения этого разрыва.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль вслед за индексом доллара (DXY), но поводов к сильным движениям пока не наблюдается.