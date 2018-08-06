В качестве ответной меры на рассматриваемый Штатами подъем ставки по китайским товарам на 200 млрд долл. с 10% до 25% Китай в пятницу объявил о намерении ввести пошлины на американские товары на 60 млрд долл., в частности на СПГ. Юань в этот день продолжал дешеветь, что побудило НБК повысить обязательные резервы по валютным форвардам до 20%. Также в пятницу обновила свои минимумы турецкая лира. Вышедший в США отчет по занятости показал, что за месяц было создано меньше рабочих мест, чем ожидалось, но данные за предыдущий месяц были существенно пересмотрены вверх.

Американский рынок закончил день в плюсе на 0,5% по индексу S&P. Российские индексы в течение дня понемногу снижались, но по итогам торгов индекс РТС смог прибавить 0,3%, а индекс ММВБ – 0,1%.

Эта неделя будет не слишком богата на экономические публикации, но в пятницу выйдут данные по инфляции в США, а сегодня будет опубликована инфляция за июль в РФ.

Также сегодня в Москве пройдет встреча российских и американских сенаторов (американскую делегацию возглавляет республиканец Рэнд Пол). Предположительно будет обсуждаться проект новых антироссийских санкций. Помимо этого, госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении США ввести более жесткие санкции против Ирана.

Нефть, после снижения в пятницу, сегодня утром торгуется почти без изменений около отметки 73,3 долл./барр. Азиатские рынки движутся разнонаправленно, китайские индексы теряют по 0,6–0,7%. Мы ждем открытия российского рынка в минусе на 0,3% по индексу РТС.